Росіяни минулої доби вдарили по 10 населених пунктах Запорізької області, ввечері та вночі били по Нікопольщині

Впродовж доби окупанти завдали 455 ударів по Запорізькій області. Зранку обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Впродовж доби окупанти завдали 455 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили авіаційний удар по Малій Токмачці;

238 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степногірськ, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку;

20 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Новоданилівку та Малу Токмачку;

196 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ввечері окупанти вдарили з артилерії по МарганецОбстькій громаді. Зрінку обстріляли Нікополь

"Минулося без загиблих та постраждалих. Інші наслідки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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