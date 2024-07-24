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Майже 15 разів окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: Пошкоджено будинки, гімназію, підприємство та соціальний заклад. ФОТОрепортаж

Протягом 24 липня російська війська здійснили майже 15 атак на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом дня від ворожих атак потерпали Нікополь та громади району – Марганецька, Покровська, Мирівська. Їх загалом було майже півтора десятки. Окупанти використовували як дрони-камікадзе, так і артилерією.

Також дивіться: Рашисти атакували Марганець на Дніпропетровщині: Поранено трьох дітей. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини 24 липня

Унаслідок обстрілів пошкоджені гімназія, сільськогосподарське підприємство, соціальний заклад.

Крім того, понівечені багатоквартирний і 5 приватних будинків, мікроавтобус і легковик. Побиті 10 сонячних панелей.

Обстріли Дніпропетровщини 24 липня

Зазначається, що люди не постраждали.

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Обстріли Дніпропетровщини 24 липня
Обстріли Дніпропетровщини 24 липня
Обстріли Дніпропетровщини 24 липня

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Обстріли Дніпропетровщини 24 липня
Обстріли Дніпропетровщини 24 липня

Також голова ОВА зазначив, що за уточненою інформацією, через вранішній обстріл Нікополя потрощено 9 осель, 4 господарські споруди й 2 гаражі.

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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