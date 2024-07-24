Зранку окупанти атакували Нікополь: били дронами-камікадзе та артилерією, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Вночі підрозділ ПвК "Схід" знищив над Дніпропетровською областю ворожий "Шахед".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, увечері агресор поцілив десятком артснарядів по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

"Атакувати район ворог взявся і з самого ранку. По Нікополю вдарив дронами-камікадзе. Обстріляв місто й з важкої артилерії", - інформує Лисак.

Наслідки ворожої атаки

"Люди неушкоджені. Понівечено 3 приватні будинки і стільки ж господарських споруд, гараж, лінію електропередач та газогін", - додає голова ОВА.

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