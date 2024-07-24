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Новини Фото Війна
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Зранку окупанти атакували Нікополь: били дронами-камікадзе та артилерією, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Вночі підрозділ ПвК "Схід" знищив над Дніпропетровською областю ворожий "Шахед".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, увечері агресор поцілив десятком артснарядів по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

"Атакувати район ворог взявся і з самого ранку. По Нікополю вдарив дронами-камікадзе. Обстріляв місто й з важкої артилерії", - інформує Лисак.

Наслідки ворожої атаки

"Люди неушкоджені. Понівечено 3 приватні будинки і стільки ж господарських споруд, гараж, лінію електропередач та газогін", - додає голова ОВА.

Також читайте: Рашисти атакували Марганець на Дніпропетровщині: Поранено трьох дітей. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожого удару по Нікопольщині
Наслідки ворожого удару по Нікопольщині
Наслідки ворожого удару по Нікопольщині
Наслідки ворожого удару по Нікопольщині
Наслідки ворожого удару по Нікопольщині
Наслідки ворожого удару по Нікопольщині
Наслідки ворожого удару по Нікопольщині

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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можливості для звільнення всіх наших територій немає, тому що захід цього не хоче.

цього ще люди не зрозуміли?

насправді, можливості є щоб хоть все відвоювати! в америки зброї повно. при її бажанні - ми могли б багато чого відвоювати.

але немає там бажання.

америка не хоче , щоб ми відвойовували крим. не знаю чому. вони бачили, що там на 2014 рік дійсно була більшість за росію, тому що в криму живе 60% рускіх. вони бояться, що за крим путін вже може ядерною зброєю воювати.

а американці завжди враховують ще й такий фактор, як бажання місцевого населення. якщо якесь місцеве населення проти україни - американці не будуть цих людей запихати в состав України силою.

на рахунок донбасу... американці бачать, що там в 2014 дійсно були великі проросійські мітинги. то була більшість чи агресивна меншість? чи всі учасники мітингів хотіли переходу донбасу у склад росії?

по донбасу навіть мені не зрозуміло за що те населення. за те, щоб бути у складі україни, чи щоб бути у складі росії.

і як це можна вияснити?

в тіктоці, якщо попадаєш на трансляції донбасців, то вони, в основному, проросійські. якщо на ютубі дивитись чатрулетки наших блогерів, і вони попадають на донбасців - то ті, в основному, проросійські. але це можна пояснити ще й тим, що проукраїнські донбасці помалкують , інакше їх посадять на підвал.

ще потрібно враховувати той фактор, що багато проукраїнських виїхало. але багото і в росію виїхало.

по донбасу ситуація не зрозуміла.

Херсонська і Запорізька області. Там 80% людей за Україну.

зараз сама популярна думка в америці як потрібно закінчити війну в Україні - це по лінії фронту.

Ми маємо витребувати у Заходу щоб вони нам хоча б Херсонську і Запорізьку допогли висвободити. Чи шляхом мирних переговорів, чи військовим шляхом. путіну навіть краще віддати ці землі шляхом переговорів, бо, якщо ми заберемоїх силою, то путіна за це можуть скинуть.
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24.07.2024 08:08 Відповісти
А як думаєш, для чого було звільнено купу українських генералів на чолі з Залужним?
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24.07.2024 08:35 Відповісти
то чому байден не скаже прямо, що він проти звільнення наших земель.

а в нас від цієї "війни від оборони" кожен день гинуть сотні людей.

хай скаже прямо, що він за переговори.

і йдемо тоді на перговори.

але по лінії фронту, ми звичайно, не погодимось війну закінчувати. хай куйло відлазить з частини земель.

не погоджується - хай захід дає крупний пакет озброєння і звільняємо по бистрому ці землі і завершуємо війну.

а вести 10 років війну від оборони - це не варіант. це в нас 1 млн людей загине.
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24.07.2024 09:23 Відповісти
російського пропагандиста ігоря беркута передивився?
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24.07.2024 09:28 Відповісти
дайєте бубі щє 100 днів і шампури - він навчится!
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24.07.2024 08:29 Відповісти
 
 