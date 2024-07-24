Утром оккупанты атаковали Никополь: били дронами-камикадзе и артиллерией, есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью подразделение ВК "Схід" уничтожило над Днепропетровской областью вражеский "Шахед".
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вечером агрессор попал десятком артснарядов по Марганецкой громаде, что на Никопольщине.
"Атаковать район враг взялся и с самого утра. По Никополю ударил дронами-камикадзе. Обстрелял город и из тяжелой артиллерии", - информирует Лысак.
Последствия вражеской атаки
"Люди невредимы. Изуродованы 3 частных дома и столько же хозяйственных построек, гараж, линия электропередач и газопровод", - добавляет председатель ОВА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цього ще люди не зрозуміли?
насправді, можливості є щоб хоть все відвоювати! в америки зброї повно. при її бажанні - ми могли б багато чого відвоювати.
але немає там бажання.
америка не хоче , щоб ми відвойовували крим. не знаю чому. вони бачили, що там на 2014 рік дійсно була більшість за росію, тому що в криму живе 60% рускіх. вони бояться, що за крим путін вже може ядерною зброєю воювати.
а американці завжди враховують ще й такий фактор, як бажання місцевого населення. якщо якесь місцеве населення проти україни - американці не будуть цих людей запихати в состав України силою.
на рахунок донбасу... американці бачать, що там в 2014 дійсно були великі проросійські мітинги. то була більшість чи агресивна меншість? чи всі учасники мітингів хотіли переходу донбасу у склад росії?
по донбасу навіть мені не зрозуміло за що те населення. за те, щоб бути у складі україни, чи щоб бути у складі росії.
і як це можна вияснити?
в тіктоці, якщо попадаєш на трансляції донбасців, то вони, в основному, проросійські. якщо на ютубі дивитись чатрулетки наших блогерів, і вони попадають на донбасців - то ті, в основному, проросійські. але це можна пояснити ще й тим, що проукраїнські донбасці помалкують , інакше їх посадять на підвал.
ще потрібно враховувати той фактор, що багато проукраїнських виїхало. але багото і в росію виїхало.
по донбасу ситуація не зрозуміла.
Херсонська і Запорізька області. Там 80% людей за Україну.
зараз сама популярна думка в америці як потрібно закінчити війну в Україні - це по лінії фронту.
Ми маємо витребувати у Заходу щоб вони нам хоча б Херсонську і Запорізьку допогли висвободити. Чи шляхом мирних переговорів, чи військовим шляхом. путіну навіть краще віддати ці землі шляхом переговорів, бо, якщо ми заберемоїх силою, то путіна за це можуть скинуть.
а в нас від цієї "війни від оборони" кожен день гинуть сотні людей.
хай скаже прямо, що він за переговори.
і йдемо тоді на перговори.
але по лінії фронту, ми звичайно, не погодимось війну закінчувати. хай куйло відлазить з частини земель.
не погоджується - хай захід дає крупний пакет озброєння і звільняємо по бистрому ці землі і завершуємо війну.
а вести 10 років війну від оборони - це не варіант. це в нас 1 млн людей загине.