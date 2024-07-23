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Новости Война
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РФ атаковала жителя Херсона из БПЛА: Он ранен

РФ атакувала жителя Херсону з БПЛА

Российские оккупационные войска атаковали жителя Херсона с БПЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

57-летний мужчина находился на улице и попал под вражеский удар.

"Он получил взрывную травму, осколочное ранение предплечья, ног и живота. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине враг нанес удары по 15 населенным пунктам, 7 человек получили ранения

Автор: 

обстрел (26906) Херсон (2793)


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