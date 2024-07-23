РФ атаковала жителя Херсона из БПЛА: Он ранен
Российские оккупационные войска атаковали жителя Херсона с БПЛА.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
57-летний мужчина находился на улице и попал под вражеский удар.
"Он получил взрывную травму, осколочное ранение предплечья, ног и живота. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.
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