На Херсонщине враг нанес удары по 15 населенным пунктам, 7 человек получили ранения
Оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области. Снова попали в жилые кварталы, частные дома, газопровод.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новодмитровка, Берислав, Новоберислав, Садовое, Крещеновка, Одрадокаменка, Станислав, Антоновка, Широкая Балка, Александровка, Велетенское, Гавриловка, Приднепровское, Львов и город Херсон.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 30 частных домов, а также в заведение торговли. Поврежден газопровод и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
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Макс driver507
показать весь комментарий23.07.2024 08:54 Ответить Мне нравится 0
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