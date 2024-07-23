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Новини Війна
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РФ атакувала жителя Херсону з БПЛА: Його поранено

РФ атакувала жителя Херсону з БПЛА

Російські окупаційні війська атакували жителя Херсону з БПЛА.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

57-річний чоловік перебував на вулиці та потрапив під ворожий удар. 

"Він дістав вибухову травму, уламкове поранення передпліччя, ніг та живота. Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На Херсонщині ворог завдав ударів по 15 населених пунктах, 7 людей дістали поранення

Автор: 

обстріл (28392) Херсон (3349)


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