РФ атакувала жителя Херсону з БПЛА: Його поранено

Російські окупаційні війська атакували жителя Херсону з БПЛА.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

57-річний чоловік перебував на вулиці та потрапив під ворожий удар.

"Він дістав вибухову травму, уламкове поранення передпліччя, ніг та живота. Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться в повідомленні.

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