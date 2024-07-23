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Рашисти атакували Марганець на Дніпропетровщині: Поранено трьох дітей. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували дроном-камікадзе Марганець на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Осколкові ураження отримали два хлопці 14 років й один – 13-річний. Підлітків госпіталізували. Стан середньої тяжкості", - зазначив очільник області, додавши, що також було пошкоджено приватні будинки.

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Росіяни атакували Марганець на Дніпропетровщині
Росіяни атакували Марганець на Дніпропетровщині
Росіяни атакували Марганець на Дніпропетровщині

Автор: 

обстріл (28486) Дніпропетровська область (3726)


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