Рашисты атаковали Марганец на Днепропетровщине: Ранены трое детей. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе Марганец на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Осколочные поражения получили два парня 14 лет и один - 13-летний. Подростков госпитализировали. Состояние средней тяжести", - отметил глава области, добавив, что также были повреждены частные дома.

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