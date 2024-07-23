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Рашисты атаковали Марганец на Днепропетровщине: Ранены трое детей. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе Марганец на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Осколочные поражения получили два парня 14 лет и один - 13-летний. Подростков госпитализировали. Состояние средней тяжести", - отметил глава области, добавив, что также были повреждены частные дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером и утром враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии и дроном-камикадзе

Росіяни атакували Марганець на Дніпропетровщині
Росіяни атакували Марганець на Дніпропетровщині
Росіяни атакували Марганець на Дніпропетровщині

Автор: 

обстрел (27129) Днепропетровская область (3946)


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