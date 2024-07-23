РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4840 посетителей онлайн
Новости
233 0

Вечером и утром враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии и дроном-камикадзе

Наслідки обстрілів Нікопольщини 22 липня

Вечером 22 июля российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Утром атаковали райцентр дроном-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Вечером враг еще дважды бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Выпустил около двух десятков снарядов. Под ударом - Марганецкая и Покровская громады", - говорится в сообщении.

Утром враг направил дрон-камикадзе по Никополю. К счастью, люди не пострадали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 15 раз оккупанты атаковали дронами-камикадзе и артиллерией Никопольщину: 5 раненых, повреждены дома, магазины, лаборатория, предприятия и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (26906) Никополь (1003) Днепропетровская область (3879)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 