Вечером и утром враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии и дроном-камикадзе
Вечером 22 июля российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Утром атаковали райцентр дроном-камикадзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Вечером враг еще дважды бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Выпустил около двух десятков снарядов. Под ударом - Марганецкая и Покровская громады", - говорится в сообщении.
Утром враг направил дрон-камикадзе по Никополю. К счастью, люди не пострадали.
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