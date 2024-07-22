Более 15 раз оккупанты атаковали дронами-камикадзе и артиллерией Никопольщину: 5 раненых, повреждены дома, магазины, лаборатория, предприятия и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 22 июля российские войска более полутора десятков раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под российскими обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская и Мировская громады. Для атак враг применял дроны-камикадзе и артиллерию.
В результате обстрелов пострадали пять человек. Есть также немало разрушений.
Так, повреждены две пятиэтажки, с десяток частных домов, две хозяйственные постройки, несколько авто. Изуродованы также магазины, киоск, лаборатория, частные и коммунальное предприятия. Задело линии электропередач.
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