РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5052 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
509 1

Более 15 раз оккупанты атаковали дронами-камикадзе и артиллерией Никопольщину: 5 раненых, повреждены дома, магазины, лаборатория, предприятия и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 22 июля российские войска более полутора десятков раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под российскими обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская и Мировская громады. Для атак враг применял дроны-камикадзе и артиллерию.

В результате обстрелов пострадали пять человек. Есть также немало разрушений.

Наслідки обстрілів Нікопольщини 22 липня

Так, повреждены две пятиэтажки, с десяток частных домов, две хозяйственные постройки, несколько авто. Изуродованы также магазины, киоск, лаборатория, частные и коммунальное предприятия. Задело линии электропередач.

Также читайте: Войска РФ ударили из артиллерии по Никополю: Пострадали 5 человек

Наслідки обстрілів Нікопольщини 22 липня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 22 липня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 22 липня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 22 липня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 22 липня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 22 липня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 22 липня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 22 липня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 22 липня

обстрел (27129) Никополь (1018) Днепропетровская область (3946)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЧОГОСЬ МАЛО КОМЕНТАРІВ, - ЦЕ Ж НЕ З ТАРЗАНКИ У РІЧКУ.
ЗВИКЛИ...
показать весь комментарий
22.07.2024 19:16 Ответить
 
 