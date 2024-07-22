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Новости Война
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Войска РФ ударили из артиллерии по Никополю: Пострадали 5 человек

Росіяни обстріляли Нікополь, постраждали 5 осіб

Войска РФ нанесли артиллерийский удар по Никополю на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела пострадали 5 человек.

"37-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные - будут лечиться амбулаторно. Это женщины 65 и 34 лет. И мужчины - 32 и 36.

Повреждены пятиэтажки, авто, хлебный киоск, частные предприятия", - добавил глава области.

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Автор: 

обстрел (26906) Никополь (1003) Днепропетровская область (3879)


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