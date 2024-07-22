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Новости Война
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В результате ночных обстрелов Херсона погибла женщина

Внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка

Российские войска ночью нанесли удар по Днепровскому району Херсона, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ночного удара по Днепровскому району города смертельные ранения получила женщина.

На месте трагедии работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

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