Утром оккупанты ударили по Садовому на Херсонщине, пострадала женщина

Утром армия РФ атаковала Садовое Херсонской городской территориальной громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Он отметил, что в результате обстрела пострадала 71-летняя женщина. Сейчас она госпитализирована с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, осколочным ранением головы.

По информации начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина, за сутки враг обстрелял 16 населенных пунктов. Под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Первомайское, Приднепровское, Садовое, Кизомыс, Станислав, Широкая Балка, Велетенское, Берислав, Новоберислав, Ольговка, Бургунка, Тягинка, Михайловка и город Херсон.

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, учебное заведение, типографию, магазин, кафе и станцию техобслуживания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 4 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили. 9 человек получили ранения", - рассказал Прокудин.

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