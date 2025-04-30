РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11022 посетителя онлайн
Новости Разоблачение коллаборантов
1 167 11

300 предателей, осужденных за сотрудничество с оккупантами в Украине, хотят уехать в РФ, - проект "Хочу к своим"

Проект

По состоянию на 30 апреля 2025 года на сайте государственного проекта "Хочу к своим" представлено уже 300 профилей осужденных коллаборационистов, желающих выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.

Об этом сообщает украинский проект "Хочу к своим".

Как отмечается, в профиле каждого из них есть таймер, который показывает время ожидания предателей на выезд в РФ.

Так, например, меньше всего ждет Алексей Левин, который сотрудничал с врагом во время оккупации родного города. Таймер в его профиле показывает 21 день.

В то же время одним из "рекордсменов" ожидания выезда в РФ является Анатолий Ильин. Он собирал и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ. Предатель ожидает 1 год и 17 дней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновница Первомайского горсовета оказалась агентом РФ и шпионила за защитниками южного региона, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

"Российские власти проинформированы о желании каждого из трехсот украинских предателей выехать в рф. Но Москва отказывается возвращать своих бывших агентов. Теперь, оказавшись в тюрьме, они интересны россии только в качестве материала для пропаганды и фейков", - говорится в сообщении проекта.

Также сообщается, что:

  • 1 предатель уже воспользовался возможностью выезда в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.
  • 5 коллаборационистов прекратили сотрудничество с врагом благодаря проекту.
  • 35 потенциальных коллаборационистов проверяются благодаря полученной информации от внимательных граждан.
  • 20 граждан, которые не желают жить в Украине, однако изъявляют желание жить в России, оставили заявки через специальную форму на сайте проекта. Указанные заявки обрабатываются представителями Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожизненное заключение грозит российскому агенту, который планировал пустить под откос эшелоны ВСУ на Буковине, - СБУ. ФОТО

Напомним, украинские спецслужбы создали проект "Хочу к своим", который будет способствовать возвращению украинских военнопленных и гражданских заложников из российского плена в обмен на предателей и коллаборационистов. В июле 2024 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными представил совместный государственный проект "Хочу к своим" - hochuksvoim.com.

Автор: 

государственная измена (1542) коллаборационизм (871)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
Давно пора всіх ху....лят обміняти на воїнів і відправити на ху....лостан, хай там відчують на собі любов до зрадників
показать весь комментарий
30.04.2025 14:07
+1
А кому вони там потрібні? Вони були потрібні Росії, поки перебували в Україні та паскудили там... Кацапня якщо їх і забере, то лише одиниць. А решту, якщо візьмуть, то лише для тоого, щоб дать автомати і послать на фронт...
показать весь комментарий
30.04.2025 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба їх ВИпХАТИ )))
показать весь комментарий
30.04.2025 14:02 Ответить
Ця мразота заслуговує на знищення , так як вони знищували
наших громадян на українській землі !!
показать весь комментарий
30.04.2025 14:06 Ответить
Якщо є можливість обміняти, то треба обмінювати, а ці тварини хай перетворяться в біли лади, хоча навряд, скоріше на добрива
показать весь комментарий
30.04.2025 14:09 Ответить
Давно пора всіх ху....лят обміняти на воїнів і відправити на ху....лостан, хай там відчують на собі любов до зрадників
показать весь комментарий
30.04.2025 14:07 Ответить
О, це спеціалісти по розмінуванню.
Привезти їх на ЛБЗ, вигрузити і сказати: «кацапія в той стороні, ********»
показать весь комментарий
30.04.2025 14:08 Ответить
Років через ....дцять поїдуть, коли вийдуть з тюрьми
показать весь комментарий
30.04.2025 14:11 Ответить
А кому вони там потрібні? Вони були потрібні Росії, поки перебували в Україні та паскудили там... Кацапня якщо їх і забере, то лише одиниць. А решту, якщо візьмуть, то лише для тоого, щоб дать автомати і послать на фронт...
показать весь комментарий
30.04.2025 14:12 Ответить
Хачуксваім -це до крейсеру масква
показать весь комментарий
30.04.2025 14:14 Ответить
Предателей никогда не меняли на воинов, они должны подыхать медленной смертью, долго и

мучительно!
показать весь комментарий
30.04.2025 14:15 Ответить
А щоб не зраджувати - чого не з"їбались к ******?
показать весь комментарий
30.04.2025 14:18 Ответить
А в 2014-му на можна було взяти чУмадани та звалити до свАіх?!
показать весь комментарий
30.04.2025 14:32 Ответить
 
 