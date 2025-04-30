300 предателей, осужденных за сотрудничество с оккупантами в Украине, хотят уехать в РФ, - проект "Хочу к своим"

По состоянию на 30 апреля 2025 года на сайте государственного проекта "Хочу к своим" представлено уже 300 профилей осужденных коллаборационистов, желающих выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.

Об этом сообщает украинский проект "Хочу к своим".

Как отмечается, в профиле каждого из них есть таймер, который показывает время ожидания предателей на выезд в РФ.

Так, например, меньше всего ждет Алексей Левин, который сотрудничал с врагом во время оккупации родного города. Таймер в его профиле показывает 21 день.

В то же время одним из "рекордсменов" ожидания выезда в РФ является Анатолий Ильин. Он собирал и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ. Предатель ожидает 1 год и 17 дней.

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"Российские власти проинформированы о желании каждого из трехсот украинских предателей выехать в рф. Но Москва отказывается возвращать своих бывших агентов. Теперь, оказавшись в тюрьме, они интересны россии только в качестве материала для пропаганды и фейков", - говорится в сообщении проекта.

Также сообщается, что:

1 предатель уже воспользовался возможностью выезда в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.

5 коллаборационистов прекратили сотрудничество с врагом благодаря проекту.

35 потенциальных коллаборационистов проверяются благодаря полученной информации от внимательных граждан.

20 граждан, которые не желают жить в Украине, однако изъявляют желание жить в России, оставили заявки через специальную форму на сайте проекта. Указанные заявки обрабатываются представителями Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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Напомним, украинские спецслужбы создали проект "Хочу к своим", который будет способствовать возвращению украинских военнопленных и гражданских заложников из российского плена в обмен на предателей и коллаборационистов. В июле 2024 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными представил совместный государственный проект "Хочу к своим" - hochuksvoim.com.