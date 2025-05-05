Викрито двох зрадників, які працювали у російській катівні під час окупації Херсону, - СБУ

Служба безпеки викрила двох чоловіків, які під час російської окупації Херсона працювали у виправній установі, де утримували ув’язнених українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Управління Служби безпеки України в Житомирській обрості.

"Зібрано доказову базу щодо двох колишніх працівників однієї з виправних установ Херсону. За матеріалами слідства, одним із фігурантів виявився старший сержант внутрішньої служби, який на момент захоплення росіянами обласного центру обіймав посаду начальника чергової варти відділу охорони виправної колонії. У травні 2022 року його призначили "молодшим інспектором відділу охорони" у захопленій на той час агресором "Північній виправній колонії №90". На цій "посаді" зловмисник забезпечував охорону камер, в яких окупанти утримували ув'язнених українців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після деокупації Херсонщини чоловік залишився на підконтрольній Україні території та спробував приховати факт своєї служби на ворога. Правоохоронці встановили його особу під час проведення фільтраційних заходів.

Ще один фігурант добровільно обійняв посаду у "слідчому ізоляторі №1" "УСИН" по Херсонській області, до якого звозили незаконно затриманих українців. Починаючи з липня 2022 року, колаборант охороняв російську катівню та карав ув’язнених за "порушення режиму". У жовтні разом з іншими співробітниками окупаційного правоохоронного органу він переїхав на лівий берег Дніпра та продовжує свою службу на ворога в захопленому Чонгарі.

Дії обох зловмисників кваліфіковано як добровільне зайняття посади у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування щодо першого фігуранта триває. Обвинувальний акт стосовно другого колаборанта слідчі СБУ вже скерували до суду для розгляду по суті.

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