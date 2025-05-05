Разоблачены два предателя, которые работали в российском застенке во время оккупации Херсона, - СБУ

Служба безопасности разоблачила двух мужчин, которые во время российской оккупации Херсона работали в исправительном учреждении, где удерживали заключенных украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Управление Службы безопасности Украины в Житомирской обрости.

"Собрана доказательная база в отношении двух бывших работников одного из исправительных учреждений Херсона. По материалам следствия, одним из фигурантов оказался старший сержант внутренней службы, который на момент захвата россиянами областного центра занимал должность начальника дежурного караула отдела охраны исправительной колонии. В мае 2022 года его назначили "младшим инспектором отдела охраны" в захваченной в то время агрессором "Северной исправительной колонии №90". На этой "должности" злоумышленник обеспечивал охрану камер, в которых оккупанты удерживали заключенных украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после деоккупации Херсонщины мужчина остался на подконтрольной Украине территории и попытался скрыть факт своей службы на врага. Правоохранители установили его личность во время проведения фильтрационных мер.

Еще один фигурант добровольно занял должность в "следственном изоляторе №1" "УСИН" по Херсонской области, в который свозили незаконно задержанных украинцев. Начиная с июля 2022 года, коллаборационист охранял российский застенок и наказывал заключенных за "нарушение режима". В октябре вместе с другими сотрудниками оккупационного правоохранительного органа он переехал на левый берег Днепра и продолжает свою службу на врага в захваченном Чонгаре.

Действия обоих злоумышленников квалифицированы как добровольное занятие должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч.7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование в отношении первого фигуранта продолжается. Обвинительный акт в отношении второго коллаборанта следователи СБУ уже направили в суд для рассмотрения по существу.

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