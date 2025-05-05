РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11712 посетителей онлайн
Новости Разоблачение коллаборантов
816 1

Разоблачены два предателя, которые работали в российском застенке во время оккупации Херсона, - СБУ

катівня

Служба безопасности разоблачила двух мужчин, которые во время российской оккупации Херсона работали в исправительном учреждении, где удерживали заключенных украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Управление Службы безопасности Украины в Житомирской обрости.

"Собрана доказательная база в отношении двух бывших работников одного из исправительных учреждений Херсона. По материалам следствия, одним из фигурантов оказался старший сержант внутренней службы, который на момент захвата россиянами областного центра занимал должность начальника дежурного караула отдела охраны исправительной колонии. В мае 2022 года его назначили "младшим инспектором отдела охраны" в захваченной в то время агрессором "Северной исправительной колонии №90". На этой "должности" злоумышленник обеспечивал охрану камер, в которых оккупанты удерживали заключенных украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после деоккупации Херсонщины мужчина остался на подконтрольной Украине территории и попытался скрыть факт своей службы на врага. Правоохранители установили его личность во время проведения фильтрационных мер.

Еще один фигурант добровольно занял должность в "следственном изоляторе №1" "УСИН" по Херсонской области, в который свозили незаконно задержанных украинцев. Начиная с июля 2022 года, коллаборационист охранял российский застенок и наказывал заключенных за "нарушение режима". В октябре вместе с другими сотрудниками оккупационного правоохранительного органа он переехал на левый берег Днепра и продолжает свою службу на врага в захваченном Чонгаре.

Действия обоих злоумышленников квалифицированы как добровольное занятие должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч.7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование в отношении первого фигуранта продолжается. Обвинительный акт в отношении второго коллаборанта следователи СБУ уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сотрудничество с оккупантами к 7 годам заключения приговорили экс-сотрудницу Дергачевского горсовета, - прокуратура

Автор: 

СБУ (19924) Херсон (2839) коллаборационизм (872) Херсонская область (4802) Херсонский район (286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мусорня та вертухаї ще тцкуна не вистачає
показать весь комментарий
05.05.2025 12:56 Ответить
 
 