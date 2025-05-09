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Новости Разоблачение коллаборантов
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Будут судить предпринимателя из Купянска, который настраивал интернет для оккупантов в 2022 году

колаборант

По данным следствия, во время оккупации Купянска вооруженными силами рф в 2022 году местный предприниматель, который предоставлял услуги проводной и беспроводной электросвязи, стал помогать российским захватчикам.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокурорами Купянской окружной прокуратуры Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Помогал проводить интернет для оккупантов

Имея в своем распоряжении необходимое оборудование, мужчина проводил ремонтные и восстановительные работы поврежденной магистральной оптико-волоконной сети. В частности, коллаборационист провел интернет в места расположения военных рф и представителей оккупационной администрации в зданиях местного суда, полиции, таможни, а также в учебные заведения.

Давал местным звонить за деньги

Предприниматель обустроил в своем офисе место доступа к сети интернет для осуществления звонков, за пользование которым местными жителями осуществлялась оплата непосредственно на месте.

На одной из серверных коллаборационист ввел в действие специальное приложение для общения, которое контролировалось представителями оккупационной администрации и военными РФ.

После деоккупации мужчина переехал жить в Харьков, пытаясь "потеряться" в областном центре. Однако избежать ответственности это не помогло - правоохранители собрали доказательную базу и разоблачили коллаборанта.

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Грозит тюремное заключение на 10-12 лет

По ходатайству стороны обвинения фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину будут судить в Основянском районном суде г. Харькова. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Автор: 

интернет (1708) суд (25112) Харьковская область (907) Купянский район (192) Купянск (650)


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В коли судитимуть тих, хто налаштував вільний прохід окупантам, здачу Півдня України????
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09.05.2025 10:20 Ответить
Коли будуть судити нелоха і його команду за здачу України?
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09.05.2025 10:20 Ответить
Якщо провів інтернет -колаборант ,здав Схід та Південь - 60 % народної довіри та довічне президенство
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09.05.2025 10:21 Ответить
По такій логіці потрібно судити всих,хто на ТОТ,оскільки вони допомагають окупантам(працюють на них)
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09.05.2025 10:24 Ответить
Судити будуть і бабку , яка продавала окупантам бульбу - вирощену на власному городі ...
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09.05.2025 10:30 Ответить
Здається, що Зеленський з Кварталом - 95 в 2014 році давал концерт на окупованой території , (так званої "ДНР")??
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09.05.2025 10:41 Ответить
І Ленка в 2014р росповсюджувала в соцмережах заклики здавати позиції і пересування ЗСУ
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09.05.2025 10:55 Ответить
І цих людей привів до влади мудрий нарід
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09.05.2025 10:56 Ответить
 
 