Заочно засуджено ексдепутатку від ОПЗЖ, яка під час окупації Дворічної працювала на ворога

Ексдепутатку від ОПЗЖ, яка під час окупації Дворічної на Харківщині співпрацювала з окупантами, засуджено до 10 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Яке покарання чекає на зрадницю?

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Купʼянської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 51-річну жінку в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади в органах державної влади та/або місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги, в тому числі посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 10 років з конфіскацією майна.

Добровільно співпрацювала з ворогом

Прокурори довели, що жінка, яка у 2020 році була обрана депутатом у селищі Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії "Опозиційна платформа — За життя", під час окупації населеного пункту збройними силами РФ добровільно вирішила працювати на ворога.

У липні 2022 року фігурантка обійняла посаду "виконуючої обов‘язки голови Дворічанського територіального управління" так званої "ВЦА Куп‘янського району Харківської області".

Колаборантка забезпечувала роботу очолюваного управління, зокрема відповідала за підбір кадрів та видачу заробітної плати підлеглим співробітникам. Також вона передавала "нагору" інформацію про приміщення, які в подальшому загарбники облаштовували під підприємства та установи.

Наразі переховується на території РФ

Судовий розгляд кримінального провадження здійснювався за відсутності фігурантки (in absentia). Оскільки засуджена наразі переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття нею покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджена перебуває у розшуку.

Обвинувальний вирок ухвалено Індустріальним районним судом м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп'янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.