Задержан вражеский агент, который "сливал" данные о позициях Сил обороны на Севере, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как гру) на Черниговщине. Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые привлечены к защите северной границы нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о работе предателя на врага?

Как отмечается, по инструкции российской спецслужбы агент должен был выявить и передать оккупантам координаты местных блокпостов, командно-наблюдательных пунктов и логистических центров Сил обороны.

Также он пытался разведать основные маршруты перемещения военного транспорта.

Как установила СБУ, вражеским агентом оказался 42-летний безработный из Черниговской области, который искал "легкие деньги" на Телеграм-каналах.

Также читайте: Разоблачены двое предателей, которые работали в российском застенке во время оккупации Херсона, - СБУ

После вербовки предатель начал обходить пограничную местность и скрыто фиксировал локации украинских защитников на свой телефон.

Задержание предателя

Контрразведка СБУ разоблачила предателя, задокументировала его преступления и задержала.

Также Служба безопасности на опережение провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также читайте: Три с половиной года за сотрудничество с оккупантами: осудили экс-правоохранителя с Купянщины

Что ему грозит?

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.