Задержан вражеский агент, который "сливал" данные о позициях Сил обороны на Севере, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как гру) на Черниговщине. Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые привлечены к защите северной границы нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о работе предателя на врага?
Как отмечается, по инструкции российской спецслужбы агент должен был выявить и передать оккупантам координаты местных блокпостов, командно-наблюдательных пунктов и логистических центров Сил обороны.
Также он пытался разведать основные маршруты перемещения военного транспорта.
Как установила СБУ, вражеским агентом оказался 42-летний безработный из Черниговской области, который искал "легкие деньги" на Телеграм-каналах.
После вербовки предатель начал обходить пограничную местность и скрыто фиксировал локации украинских защитников на свой телефон.
Задержание предателя
Контрразведка СБУ разоблачила предателя, задокументировала его преступления и задержала.
Также Служба безопасности на опережение провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с оккупантами.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Что ему грозит?
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
"Створення та участь у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України)"
Як наприклад оті, Бай, Мехеда, єфремов, рибак…. та ще сотні сраколизів орків, уже на московії!!