УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8761 відвідувач онлайн
Новини Фото Викриття колаборантів
4 132 18

Затримано ворожого агента, який "зливав" дані про позиції Сил оборони на Півночі, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Чернігівщині. Зловмисник шпигував за українськими військами, які залучені до захисту північного кордону нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що відомо про роботу зрадника на ворога?

Як зазначається, за інструкцією російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати місцевих блокпостів, командно-спостережних пунктів та логістичних центрів Сил оборони.

Також він намагався розвідати основні маршрути переміщення військового транспорту.

Як встановила СБУ, ворожим агентом виявився 42-річний безробітний із Чернігівської області, який шукав "легкі гроші" на Телеграм-каналах.

Також читайте: Викрито двох зрадників, які працювали у російській катівні під час окупації Херсону, - СБУ

зрадник з Чернігівщини

Після вербування зрадник почав обходити прикордонну місцевість і приховано фіксував локації українських захисників на свій телефон.

Затримання зрадника

Контррозвідка СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала.

Також Служба безпеки на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: Три з половиною роки за співпрацю з окупантами: засудили експравоохоронця з Куп’янщини

Що йому загрожує?

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (13276) шпигунство (1048) Чернігівська область (1005)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Боже, скільки ж ще є цього непотребу на нашій землі! І всі ж оці "громадяни" ходили на вибори! А скільки таких ще не "засвітились" і знову підуть на вибори!
показати весь коментар
19.05.2025 13:15 Відповісти
+6
ще один тєлєграмний маладагвардєєц.
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
показати весь коментар
19.05.2025 13:19 Відповісти
+5
То якби СБУ своєчасно працювало по призначенню, а не шукали компромат на Порошенка, то може б такої гидоти менше було.
показати весь коментар
19.05.2025 13:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, скільки ж ще є цього непотребу на нашій землі! І всі ж оці "громадяни" ходили на вибори! А скільки таких ще не "засвітились" і знову підуть на вибори!
показати весь коментар
19.05.2025 13:15 Відповісти
То якби СБУ своєчасно працювало по призначенню, а не шукали компромат на Порошенка, то може б такої гидоти менше було.
показати весь коментар
19.05.2025 13:31 Відповісти
Скільки вас таких, упоротих фхлам в боневтіка під патронатом рашазмі? Їбонаріум в дії.
показати весь коментар
22.05.2025 08:27 Відповісти
Шукав легкі гроші - а в українську армію йому шо - западло було?
показати весь коментар
19.05.2025 13:17 Відповісти
ще один тєлєграмний маладагвардєєц.
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
показати весь коментар
19.05.2025 13:19 Відповісти
А ворожих посіпак Гринкевичів тим часом по-тихому звільнили. Тих самих, котрим "світило" чимало років за гратами.
"Створення та участь у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України)" Джерело: https://censor.net/ua/n3472913
показати весь коментар
19.05.2025 13:24 Відповісти
Треба наглядати за кожною ніщебродно-наріковською шантрапою, яка поетнційно може продатися рахованам.
показати весь коментар
19.05.2025 13:32 Відповісти
Треба було наглядати за так званою "укроелітою"(((:
показати весь коментар
20.05.2025 08:13 Відповісти
Єлажєв, ти тут?
показати весь коментар
19.05.2025 14:39 Відповісти
звати не Андрюха? хотя нi ,той же всiм керуе!!!
показати весь коментар
19.05.2025 23:01 Відповісти
Лєнку Зельонку спіймали ? )
показати весь коментар
22.05.2025 09:42 Відповісти
альо ..СБУ !!... от ще один агент !

показати весь коментар
22.05.2025 09:53 Відповісти
у пересечения с Гагарина.
показати весь коментар
23.05.2025 07:12 Відповісти
Встретил в красной тужурке, можно смело заламывать... Сегодня на пр. Шевченко, около 8-ми одесситок пост бальзаковского возраста, в сторону спорткомплекса, на остановке торчали в красных тужурках, дурепы. Походу в Одессе сегодня шо-та намечается.
показати весь коментар
23.05.2025 07:13 Відповісти
Жодного зрадника України, з 2014 року, не повішено, усі вони у подальшому, направляються на московію!!
Як наприклад оті, Бай, Мехеда, єфремов, рибак…. та ще сотні сраколизів орків, уже на московії!!
показати весь коментар
23.05.2025 11:09 Відповісти
 
 