Затримано ворожого агента, який "зливав" дані про позиції Сил оборони на Півночі, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Чернігівщині. Зловмисник шпигував за українськими військами, які залучені до захисту північного кордону нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що відомо про роботу зрадника на ворога?

Як зазначається, за інструкцією російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати місцевих блокпостів, командно-спостережних пунктів та логістичних центрів Сил оборони.

Також він намагався розвідати основні маршрути переміщення військового транспорту.

Як встановила СБУ, ворожим агентом виявився 42-річний безробітний із Чернігівської області, який шукав "легкі гроші" на Телеграм-каналах.

Також читайте: Викрито двох зрадників, які працювали у російській катівні під час окупації Херсону, - СБУ

Після вербування зрадник почав обходити прикордонну місцевість і приховано фіксував локації українських захисників на свій телефон.

Затримання зрадника

Контррозвідка СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала.

Також Служба безпеки на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: Три з половиною роки за співпрацю з окупантами: засудили експравоохоронця з Куп’янщини

Що йому загрожує?

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.