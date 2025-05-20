К 15 годам тюрьмы приговорена агент РФ, шпионившая за украинской ПВО на Донетчине, - СБУ
Агента ФСБ, которая шпионила за украинской ПВО, защищающей воздушное пространство на Востоке, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Осужденной является 36-летняя местная жительница, которая в свое время находилась в розыске за мошенничество и кражи. Летом 2023 года она сбежала в Житомирскую область, где "залегла на дно", чтобы избежать наказания. Там женщина арендовала дом и впоследствии была дистанционно завербована оккупантами, когда искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
По указанию фсб агент возобновила общение с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы "втемную" получать от них нужную информацию", - говорится в сообщении.
Женщина во время бытовых разговоров расспрашивала о размещении и специфике украинской ПВО в области.
Эту информацию россияне планировали использовать для "обхода" ПВО Украины на восточном фронте.
Предательница была задержана во временном помещении весной 2024 года.
Она признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
"як шпигувати за ППО ЗСУ не привертаючи до себе уваги...".
.
Закидувати їй по колежанці-зрадниці в камеру раз на тиждень.
Смачного)
Виглядає як макет самохідної арт установки.
Пишуть що в 2023 році вона втекла на Житомирщину де "залягла на дно".
І ніхто, за два роки не помітив, що водойма вийшла з "берегів"😆