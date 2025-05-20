РУС
К 15 годам тюрьмы приговорена агент РФ, шпионившая за украинской ПВО на Донетчине, - СБУ

Шпионила за ПВО Украины в Донецкой области. Объявлен приговор агенту РФ

Агента ФСБ, которая шпионила за украинской ПВО, защищающей воздушное пространство на Востоке, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Осужденной является 36-летняя местная жительница, которая в свое время находилась в розыске за мошенничество и кражи. Летом 2023 года она сбежала в Житомирскую область, где "залегла на дно", чтобы избежать наказания. Там женщина арендовала дом и впоследствии была дистанционно завербована оккупантами, когда искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

По указанию фсб агент возобновила общение с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы "втемную" получать от них нужную информацию", - говорится в сообщении.

Также читайте: Трех предателей из Бучи, сотрудничавших с россиянами, отпускают под залог в более 900 тыс. грн

Женщина во время бытовых разговоров расспрашивала о размещении и специфике украинской ПВО в области.

Эту информацию россияне планировали использовать для "обхода" ПВО Украины на восточном фронте.

Предательница была задержана во временном помещении весной 2024 года.

Она признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Передавал РФ данные осужденных, мобилизовавшихся в ВСУ: будут судить чиновника колонии на Киевщине. ФОТОрепортаж

приговор (1265) СБУ (20340) государственная измена (1614)
+7
Нікуя собі агентка😧
Виглядає як макет самохідної арт установки.
Пишуть що в 2023 році вона втекла на Житомирщину де "залягла на дно".
І ніхто, за два роки не помітив, що водойма вийшла з "берегів"😆
показать весь комментарий
20.05.2025 16:38 Ответить
+6
36 лет.Донецкая нимфа.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:30 Ответить
+5
Я бачу як погано жилось при Україні тій свиноматці, ледь не лусне😏
показать весь комментарий
20.05.2025 16:12 Ответить
Я бачу як погано жилось при Україні тій свиноматці, ледь не лусне😏
показать весь комментарий
20.05.2025 16:12 Ответить
мда, габаріти тьоті вражають:

"як шпигувати за ППО ЗСУ не привертаючи до себе уваги...".

.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:41 Ответить
Як її прогодувати у тюрмі, мабуть тільки з лопати, бо руку відкусить, а ще тримати в одиночці , бо когось і зжерти може
показать весь комментарий
20.05.2025 17:01 Ответить
а тримати в одиночці це вже ж ніт.
Закидувати їй по колежанці-зрадниці в камеру раз на тиждень.
Смачного)
показать весь комментарий
20.05.2025 18:29 Ответить
Невже до теперішнього часу ніхто не побачив що її буквально розриває від тої інформації про ппо?
показать весь комментарий
20.05.2025 17:32 Ответить
36 лет.Донецкая нимфа.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:30 Ответить
Нимфа - это незрелая, мелкая вошь, появляющаяся из гниды и спустя 9-12 дней превращающаяся во взрослую особь. Она уже способна пить кровь, но еще не может размножаться. Взрослая вошь имеет размер 2-4 мм, может жить на голове человека около 30 дней, но умрет в течение одного или двух дней, если упадет с человека.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:33 Ответить
Выйдет из тюрьмы в 51-уже взрослым паразитом.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:37 Ответить
Нікуя собі агентка😧
Виглядає як макет самохідної арт установки.
Пишуть що в 2023 році вона втекла на Житомирщину де "залягла на дно".
І ніхто, за два роки не помітив, що водойма вийшла з "берегів"😆
показать весь комментарий
20.05.2025 16:38 Ответить
Мабуть й звуть її нона?
показать весь комментарий
20.05.2025 17:33 Ответить
За рік у СІЗО хоч трошки схудла?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:39 Ответить
Зібрати всіх у одному місці та передати координати ху... лостану як він того і просив зробити
показать весь комментарий
20.05.2025 16:56 Ответить
 
 