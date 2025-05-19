РУС
2 252 11

Передавал РФ данные осужденных, мобилизовавшихся в ВСУ: будут судить чиновника колонии на Киевщине. ФОТОрепортаж

Будут судить начальника отделения одной из исправительных колоний Киевской области, который передавал спецслужбам РФ данные об осужденных, освобожденных условно-досрочно для службы в ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

"Чиновник поддерживал политику страны-агрессора и добровольно согласился на сотрудничество с вражескими спецслужбами. Ему помогала жена, которая сейчас находится в оккупированном Луганске. Фигурант имел доступ к служебной документации и передавал агрессору персональные данные бывших заключенных, которые стали или планировали стать военнослужащими ВСУ.

После сбора достаточных доказательств предателя задержали. Во время обысков у него изъяли телефоны с подтверждениями незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Его обвиняют в госизмене. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Топ комментарии
+9
В камеру до опущених його! 😁
19.05.2025 14:20 Ответить
+8
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
19.05.2025 14:34 Ответить
+5
В мене от питання, чому з наших відважних пенітенціаріїв досі не сформовано навіть роти, як що вони не спройобні, то познімайте з них пагони. В них навідь свій спецназ є, сЦиклон називається, тільки щось на фронті я їх не спостерігав.
19.05.2025 16:27 Ответить
Не видно справ на Баканова, Єрмака і ЗЕ
19.05.2025 14:39 Ответить
Всьому свій час. Недаремно ж дурник малюська створював віп камери!
19.05.2025 16:20 Ответить
Мало заро***в на арештантів, решил ще заробити на тих хто вийшов на волю. Є врем'я брати хабарі, але приходити врем'я і віддавати хабарі, або хоча би ділитися ними. Дебіл....***....
19.05.2025 14:44 Ответить
Нікчемні судові вироки за наявного правового поля в Україні та його ВИКОРИСТАННЯ суддівськими, з 2014 року щодо нікчемних «покарань» ригоАНАЛІВ та їх беркутні, призвели до масованого зростання числа ждунів-коригувальників та зрадників України, що стало причиною СМЕРТЕЙ Українців!!
19.05.2025 14:48 Ответить
Тут можна спростити логістику - поміняти йому кабінет на камеру!
19.05.2025 16:18 Ответить
Не можна..бо він вертухай..поїде на червону
19.05.2025 16:34 Ответить
