Передавал РФ данные осужденных, мобилизовавшихся в ВСУ: будут судить чиновника колонии на Киевщине. ФОТОрепортаж
Будут судить начальника отделения одной из исправительных колоний Киевской области, который передавал спецслужбам РФ данные об осужденных, освобожденных условно-досрочно для службы в ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд.
"Чиновник поддерживал политику страны-агрессора и добровольно согласился на сотрудничество с вражескими спецслужбами. Ему помогала жена, которая сейчас находится в оккупированном Луганске. Фигурант имел доступ к служебной документации и передавал агрессору персональные данные бывших заключенных, которые стали или планировали стать военнослужащими ВСУ.
После сбора достаточных доказательств предателя задержали. Во время обысков у него изъяли телефоны с подтверждениями незаконной деятельности", - говорится в сообщении.
Его обвиняют в госизмене. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
