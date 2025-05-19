Передавал РФ данные осужденных, мобилизовавшихся в ВСУ: будут судить чиновника колонии на Киевщине. ФОТОрепортаж

Будут судить начальника отделения одной из исправительных колоний Киевской области, который передавал спецслужбам РФ данные об осужденных, освобожденных условно-досрочно для службы в ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

"Чиновник поддерживал политику страны-агрессора и добровольно согласился на сотрудничество с вражескими спецслужбами. Ему помогала жена, которая сейчас находится в оккупированном Луганске. Фигурант имел доступ к служебной документации и передавал агрессору персональные данные бывших заключенных, которые стали или планировали стать военнослужащими ВСУ.

После сбора достаточных доказательств предателя задержали. Во время обысков у него изъяли телефоны с подтверждениями незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Его обвиняют в госизмене. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

