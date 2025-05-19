УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9963 відвідувача онлайн
Новини Фото Державна зрада
2 252 11

Передавав РФ дані засуджених, які мобілізувалися до ЗСУ: судитимуть посадовця колонії на Київщині. ФОТОрепортаж

Судитимуть начальника відділення однієї з виправних колоній Київської області, який передавав спецслужбам РФ дані про засуджених, звільнених умовно-достроково для служби в ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Читайте: 15 років тюрми отримав зрадник із Сумщини, який взяв російське громадянство та воював на боці РФ, - ДБР. ФОТО

"Посадовець підтримував політику країни-агресора та добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами. Йому допомагала дружина, яка нині перебуває в окупованому Луганську. Фігурант мав доступ до службової документації й передавав агресору персональні дані колишніх ув’язнених, які стали або планували стати військовослужбовцями ЗСУ.

Після збору достатніх доказів зрадника затримали. Під час обшуків у нього вилучили телефони з підтвердженнями незаконної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Його обвинувачують у держзраді. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Незаконне вивезення чоловіків до Польщі: судитимуть інспекторку Львівської митниці

Посадовець колонії передавав РФ дані про військових ЗСУ
Посадовець колонії передавав РФ дані про військових ЗСУ
Посадовець колонії передавав РФ дані про військових ЗСУ

Автор: 

Київська область (4194) колонія (266) державна зрада (1760) ДБР (3704)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
В камеру до опущених його! 😁
показати весь коментар
19.05.2025 14:20 Відповісти
+8
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
показати весь коментар
19.05.2025 14:34 Відповісти
+5
В мене от питання, чому з наших відважних пенітенціаріїв досі не сформовано навіть роти, як що вони не спройобні, то познімайте з них пагони. В них навідь свій спецназ є, сЦиклон називається, тільки щось на фронті я їх не спостерігав.
показати весь коментар
19.05.2025 16:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В камеру до опущених його! 😁
показати весь коментар
19.05.2025 14:20 Відповісти
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
показати весь коментар
19.05.2025 14:34 Відповісти
Не видно справ на Баканова, Єрмака і ЗЕ
показати весь коментар
19.05.2025 14:39 Відповісти
Всьому свій час. Недаремно ж дурник малюська створював віп камери!
показати весь коментар
19.05.2025 16:20 Відповісти
Мало заро***в на арештантів, решил ще заробити на тих хто вийшов на волю. Є врем'я брати хабарі, але приходити врем'я і віддавати хабарі, або хоча би ділитися ними. Дебіл....***....
показати весь коментар
19.05.2025 14:44 Відповісти
Нікчемні судові вироки за наявного правового поля в Україні та його ВИКОРИСТАННЯ суддівськими, з 2014 року щодо нікчемних «покарань» ригоАНАЛІВ та їх беркутні, призвели до масованого зростання числа ждунів-коригувальників та зрадників України, що стало причиною СМЕРТЕЙ Українців!!
показати весь коментар
19.05.2025 14:48 Відповісти
Тут можна спростити логістику - поміняти йому кабінет на камеру!
показати весь коментар
19.05.2025 16:18 Відповісти
Не можна..бо він вертухай..поїде на червону
показати весь коментар
19.05.2025 16:34 Відповісти
В мене от питання, чому з наших відважних пенітенціаріїв досі не сформовано навіть роти, як що вони не спройобні, то познімайте з них пагони. В них навідь свій спецназ є, сЦиклон називається, тільки щось на фронті я їх не спостерігав.
показати весь коментар
19.05.2025 16:27 Відповісти
 
 