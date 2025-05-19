Передавав РФ дані засуджених, які мобілізувалися до ЗСУ: судитимуть посадовця колонії на Київщині. ФОТОрепортаж
Судитимуть начальника відділення однієї з виправних колоній Київської області, який передавав спецслужбам РФ дані про засуджених, звільнених умовно-достроково для служби в ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
"Посадовець підтримував політику країни-агресора та добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами. Йому допомагала дружина, яка нині перебуває в окупованому Луганську. Фігурант мав доступ до службової документації й передавав агресору персональні дані колишніх ув’язнених, які стали або планували стати військовослужбовцями ЗСУ.
Після збору достатніх доказів зрадника затримали. Під час обшуків у нього вилучили телефони з підтвердженнями незаконної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Його обвинувачують у держзраді. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
