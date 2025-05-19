Незаконне вивезення чоловіків до Польщі: судитимуть інспекторку Львівської митниці

Працівницю Львівської митниці, яка допомагала ухилянтам незаконно перетинати державний кордон, судитимуть за сприяння у втечі військовозобов’язаних за межі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, восени 2023 року інспекторка одного з митних постів запропонувала військовозобов'язаному виїхати за кордон, обійшовши систему контролю. Вона перевозила чоловіків до пункту пропуску "Краківець-Корчова" у власному автомобілі, ховала їх у салоні під службовою формою та завдяки знанню процедур митного огляду забезпечувала безперешкодний виїзд.

Правоохоронці встановили, що таким чином вона вивезла щонайменше чотирьох осіб. Один із них заплатив за "послугу" 3 000 доларів.

У березні 2024 року схему викрили. Польські прикордонники підтвердили, що жінка неодноразово в’їжджала до країни з чоловіками-пасажирами.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Суд дозволив внесення застави.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

