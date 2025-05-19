Незаконне вивезення чоловіків до Польщі: судитимуть інспекторку Львівської митниці
Працівницю Львівської митниці, яка допомагала ухилянтам незаконно перетинати державний кордон, судитимуть за сприяння у втечі військовозобов’язаних за межі України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними слідства, восени 2023 року інспекторка одного з митних постів запропонувала військовозобов'язаному виїхати за кордон, обійшовши систему контролю. Вона перевозила чоловіків до пункту пропуску "Краківець-Корчова" у власному автомобілі, ховала їх у салоні під службовою формою та завдяки знанню процедур митного огляду забезпечувала безперешкодний виїзд.
Правоохоронці встановили, що таким чином вона вивезла щонайменше чотирьох осіб. Один із них заплатив за "послугу" 3 000 доларів.
У березні 2024 року схему викрили. Польські прикордонники підтвердили, що жінка неодноразово в’їжджала до країни з чоловіками-пасажирами.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Суд дозволив внесення застави.
Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ото дійсно легендарна легенда!