Незаконне вивезення чоловіків до Польщі: судитимуть інспекторку Львівської митниці

Викрили інспекторку Львівської митниці

Працівницю Львівської митниці, яка допомагала ухилянтам незаконно перетинати державний кордон, судитимуть за сприяння у втечі військовозобов’язаних за межі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, восени 2023 року інспекторка одного з митних постів запропонувала військовозобов'язаному виїхати за кордон, обійшовши систему контролю. Вона перевозила чоловіків до пункту пропуску "Краківець-Корчова" у власному автомобілі, ховала їх у салоні під службовою формою та завдяки знанню процедур митного огляду забезпечувала безперешкодний виїзд.

Правоохоронці встановили, що таким чином вона вивезла щонайменше чотирьох осіб. Один із них заплатив за "послугу" 3 000 доларів.

У березні 2024 року схему викрили. Польські прикордонники підтвердили, що жінка неодноразово в’їжджала до країни з чоловіками-пасажирами.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Суд дозволив внесення застави.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

+12
Добридень пане закордонний герою!
показати весь коментар
19.05.2025 13:12 Відповісти
+5
Спочатку український прапорець, потім польський. Тепер німецький. В Польщі погано годували? Це правда, що в Німеччині соціалка вища і пенzzіонерам, які дуже гострі на язик, дають безкоштовні памперси?
показати весь коментар
19.05.2025 13:20 Відповісти
+3
Новий вид бізнесу в Україні, заробіток на сцикопіхоті
показати весь коментар
19.05.2025 13:10 Відповісти
Порівняно з Німеччиною у нас соцдопомоги взагалі нема, хоча колись і була. Безкоштовними памперсами можуть забезпечити волонтери. Якщо б забезпечували безкоштовним пивом, то в країні не було б місця для всіх бажаючих. 😃
показати весь коментар
19.05.2025 14:20 Відповісти
Так, ця інспекторка митниці справді допомагала переходити кордон і навіть давала спеціальний бонус за користування її послугами: 5 хвилин поцілунків і 10 хвилин ніжних обіймів. Про цю інспекторку митниці ходять легенди.
показати весь коментар
19.05.2025 13:21 Відповісти
Пшепрашам. Невже і Вам довелося скористатися тими послугами?
показати весь коментар
19.05.2025 13:24 Відповісти
"5 хвилин поцілунків і 10 хвилин ніжних обіймів" - це ви мабуть плутаєте з героїчним поцілунковим воєнкомом Рівненського ТЦК
Ото дійсно легендарна легенда!
показати весь коментар
19.05.2025 13:35 Відповісти
чому не судять прикордонників, які випускали її разом з ухилянтами?
показати весь коментар
19.05.2025 13:29 Відповісти
Тоді доведеться всіх прикордонників судити. Без виключень.
показати весь коментар
19.05.2025 13:37 Відповісти
Це не допомога ухилянтам, а допомога ворогу! Мають судити , як російського агента!
показати весь коментар
19.05.2025 13:51 Відповісти
Ооооо ..опять патриоты в вышиванках блд.....
показати весь коментар
19.05.2025 14:50 Відповісти
 
 