РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8838 посетителей онлайн
Новости Переправка через границу уклонистов
1 667 11

Незаконный вывоз мужчин в Польшу: будут судить инспектора Львовской таможни

Разоблачили инспектора Львовской таможни

Работницу Львовской таможни, которая помогала уклонистам незаконно пересекать государственную границу, будут судить за содействие в побеге военнообязанных за пределы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, осенью 2023 года инспектор одного из таможенных постов предложила военнообязанному выехать за границу, обойдя систему контроля. Она перевозила мужчин в пункт пропуска "Краковец-Корчова" в собственном автомобиле, прятала их в салоне под служебной формой и благодаря знанию процедур таможенного досмотра обеспечивала беспрепятственный выезд.

Правоохранители установили, что таким образом она вывезла по меньшей мере четырех человек. Один из них заплатил за "услугу" 3 000 долларов.

В марте 2024 года схему разоблачили. Польские пограничники подтвердили, что женщина неоднократно въезжала в страну с мужчинами-пассажирами.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. Суд разрешил внесение залога.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники на Закарпатье задержали двух "водолазов" и их проводника

Автор: 

таможня (1977) ГБР (3181) уклонисты (1055) Львовская область (2990)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Добридень пане закордонний герою!
показать весь комментарий
19.05.2025 13:12 Ответить
+5
Спочатку український прапорець, потім польський. Тепер німецький. В Польщі погано годували? Це правда, що в Німеччині соціалка вища і пенzzіонерам, які дуже гострі на язик, дають безкоштовні памперси?
показать весь комментарий
19.05.2025 13:20 Ответить
+3
Новий вид бізнесу в Україні, заробіток на сцикопіхоті
показать весь комментарий
19.05.2025 13:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новий вид бізнесу в Україні, заробіток на сцикопіхоті
показать весь комментарий
19.05.2025 13:10 Ответить
Добридень пане закордонний герою!
показать весь комментарий
19.05.2025 13:12 Ответить
Спочатку український прапорець, потім польський. Тепер німецький. В Польщі погано годували? Це правда, що в Німеччині соціалка вища і пенzzіонерам, які дуже гострі на язик, дають безкоштовні памперси?
показать весь комментарий
19.05.2025 13:20 Ответить
Порівняно з Німеччиною у нас соцдопомоги взагалі нема, хоча колись і була. Безкоштовними памперсами можуть забезпечити волонтери. Якщо б забезпечували безкоштовним пивом, то в країні не було б місця для всіх бажаючих. 😃
показать весь комментарий
19.05.2025 14:20 Ответить
Так, ця інспекторка митниці справді допомагала переходити кордон і навіть давала спеціальний бонус за користування її послугами: 5 хвилин поцілунків і 10 хвилин ніжних обіймів. Про цю інспекторку митниці ходять легенди.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:21 Ответить
Пшепрашам. Невже і Вам довелося скористатися тими послугами?
показать весь комментарий
19.05.2025 13:24 Ответить
"5 хвилин поцілунків і 10 хвилин ніжних обіймів" - це ви мабуть плутаєте з героїчним поцілунковим воєнкомом Рівненського ТЦК
Ото дійсно легендарна легенда!
показать весь комментарий
19.05.2025 13:35 Ответить
чому не судять прикордонників, які випускали її разом з ухилянтами?
показать весь комментарий
19.05.2025 13:29 Ответить
Тоді доведеться всіх прикордонників судити. Без виключень.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:37 Ответить
Це не допомога ухилянтам, а допомога ворогу! Мають судити , як російського агента!
показать весь комментарий
19.05.2025 13:51 Ответить
Ооооо ..опять патриоты в вышиванках блд.....
показать весь комментарий
19.05.2025 14:50 Ответить
 
 