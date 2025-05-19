Незаконный вывоз мужчин в Польшу: будут судить инспектора Львовской таможни
Работницу Львовской таможни, которая помогала уклонистам незаконно пересекать государственную границу, будут судить за содействие в побеге военнообязанных за пределы Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, осенью 2023 года инспектор одного из таможенных постов предложила военнообязанному выехать за границу, обойдя систему контроля. Она перевозила мужчин в пункт пропуска "Краковец-Корчова" в собственном автомобиле, прятала их в салоне под служебной формой и благодаря знанию процедур таможенного досмотра обеспечивала беспрепятственный выезд.
Правоохранители установили, что таким образом она вывезла по меньшей мере четырех человек. Один из них заплатил за "услугу" 3 000 долларов.
В марте 2024 года схему разоблачили. Польские пограничники подтвердили, что женщина неоднократно въезжала в страну с мужчинами-пассажирами.
Сейчас обвиняемая находится под стражей. Суд разрешил внесение залога.
Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.
