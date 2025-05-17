Пограничники на Закарпатье задержали двух "водолазов" и их проводника

Пограничники отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда задержали закарпатца, который пытался незаконно переправить через Тису в Румынию двух военнообязанных мужчин - жителей Черкасской и Донецкой областей.

Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как задержали нарушителей

Всех троих наряд обнаружил с помощью прибора дистанционного мониторинга. Поняв, что они разоблачены, правонарушители попытались убежать. Чтобы остановить злоумышленников, пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов.

В ходе выяснения обстоятельств попытки нарушения государственной границы, оперативники Главного оперативно-розыскного отдела установили, что по замыслу переправщика преодолевать реку, по которой проходит украинско-румынская граница, его клиенты должны были в гидрокостюмах.

Сколько стоили услуги переправки

Свои услуги по доставке до границы, указание маршрута и обеспечение гидрокостюмами закарпатец оценил в 8 тысяч долларов США.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники сообщили сотрудникам полиции.

Сведения были внесены в ЕРДР.

Организатор незаконной сделки на границе задержан в порядке ст. 208 УПК, ему уже сообщили о подозрении в преступлении.

Вчера Раховский районный суд избрал закарпатцу меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток с возможностью внесения залога в размере 90 800 гривен.

Следствие по делу продолжается.

Мероприятия по разоблачению переправщика проводились сотрудниками Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками Раховского райотдела полиции.