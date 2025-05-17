Пограничники на Закарпатье задержали двух "водолазов" и их проводника
Пограничники отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда задержали закарпатца, который пытался незаконно переправить через Тису в Румынию двух военнообязанных мужчин - жителей Черкасской и Донецкой областей.
Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Жителя Закарпатья, который пытался переправить в Румынию через Тису двух мужчин - жителей Черкасской и Донецкой областей, задержали пограничники отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда.
Как задержали нарушителей
Всех троих наряд обнаружил с помощью прибора дистанционного мониторинга. Поняв, что они разоблачены, правонарушители попытались убежать. Чтобы остановить злоумышленников, пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов.
В ходе выяснения обстоятельств попытки нарушения государственной границы, оперативники Главного оперативно-розыскного отдела установили, что по замыслу переправщика преодолевать реку, по которой проходит украинско-румынская граница, его клиенты должны были в гидрокостюмах.
Сколько стоили услуги переправки
Свои услуги по доставке до границы, указание маршрута и обеспечение гидрокостюмами закарпатец оценил в 8 тысяч долларов США.
Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники сообщили сотрудникам полиции.
Сведения были внесены в ЕРДР.
Организатор незаконной сделки на границе задержан в порядке ст. 208 УПК, ему уже сообщили о подозрении в преступлении.
Вчера Раховский районный суд избрал закарпатцу меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток с возможностью внесения залога в размере 90 800 гривен.
Следствие по делу продолжается.
Мероприятия по разоблачению переправщика проводились сотрудниками Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками Раховского райотдела полиции.
Поки не будуть висіти на шибеницях, так і буде, це дійство, продовжуватися!!
Я особисто, за те, щоб повернули з закордону усіх "ухилянтів які за кордони 91-го та до останнього..." та через жорстку бусіфікацію на фронт, усіх, без винятку - 90+, жінки, 100500 дітей, інвалід, студент...тощо. Хочеш продовження війни - в Україну, в окоп.
Не будь слизьким обмилком, у банний день!
«
Як зазначив генерал в інтерв'ю https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vidsiditisya-u-viyni-proti-rosiji-ne-vdastsya-yabchanka-gonor-vovki-da-vinchi-novini-ukrajini-50374591.html Radio NV, українці помилково вважають, що за підготовку ресурсів та мобілізацію відповідають лише ЗСУ.
"Одразу видно, що люди не читали закон Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Там чітко визначено, що за мобілізацію в Україні відповідає президент України, прем'єр-міністр, міністерства та центральні органи влади; органи місцевого самоврядування, ОТГ і лише там десь військові", - заявив Кривонос.»(с)
https://www.unian.ua/society/lyudi-ne-chitayut-zakon-general-zsu-rozkriv-hto-vidpovidaye-za-mobilizaciyu-v-ukrajini-12479589.html
Щетельней працюй, смердить лацном московським!!