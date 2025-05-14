Пересечение границы за $16 тысяч: в Виннице разоблачена организатор - учительница географии, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили канал нелегального пересечения границы, организованный женщиной, которая работает учительницей географии в Винницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как выяснило следствие, женщина вместо преподавания использовала свои знания для инструктирования клиентов относительно нелегального маршрута за пределы Украины. Она искала желающих уехать, проводила инструктаж и координировала маршруты вне официальных пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла $16 тысяч с человека.
Злоумышленницу задержали во время передачи средств. Во время обысков были изъяты наличные, черновые записи, мобильные телефоны и авто. Ей объявлено подозрение по статье 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.
але, напевне, передзвонив...син живий, а в тому місті, куди направив той товариш, ворги були біля місяця...вбили і закатували біля 20 чоловік атовців і тероборонівців
Та чи зробіть вже - щоб це було легально , чи що !! Задонатив наприклад на ЗСУ - 20 тис ує , і їдь собі куди хочеш .
А була в учителькою історії, могла б переправляти ухилянтів в 23 лютого 2022 року, щоб вони могли вільно виїхати через кордон?
Що за дебілізм від влади я щойно прочитав?
якби вона їх за руку через кордон переводила - то так, це злочин, а якщо вона прочитала лекцію з географії - це не злочин. навіть якщо зей урок з географії коштував 16 тисяч баксів.
Це в нормальній країні. А тут сказав товаришу, біля якого метро шаряться тцкуни - тюрма, показав на карті Молдову - тюрма. Країна мрій...
У їх переліку, дорогих вчителів та вчителиць, немає! Усьо ж, па ригламенту ВРУ і КМУ!! Стефанчук і шмигаль, можуть його заглаголити…