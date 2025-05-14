РУС
Пересечение границы за $16 тысяч: в Виннице разоблачена организатор - учительница географии, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили канал нелегального пересечения границы, организованный женщиной, которая работает учительницей географии в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как выяснило следствие, женщина вместо преподавания использовала свои знания для инструктирования клиентов относительно нелегального маршрута за пределы Украины. Она искала желающих уехать, проводила инструктаж и координировала маршруты вне официальных пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла $16 тысяч с человека.

Злоумышленницу задержали во время передачи средств. Во время обысков были изъяты наличные, черновые записи, мобильные телефоны и авто. Ей объявлено подозрение по статье 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

+10
зарплатня 4000 баксов в місяць її вже не влаштовувала?
показать весь комментарий
14.05.2025 12:53
+6
Чесно кажучи я в ах'уї від рівня прес-центру ДПСУ...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:55
+4
Якби ви зелебоби виконали свої передвиборчі обіцянки, то вчителям не довелося б так підзаробляти до своєї ніщинської з/п!
показать весь комментарий
14.05.2025 13:02
зарплатня 4000 баксов в місяць її вже не влаштовувала?
показать весь комментарий
14.05.2025 12:53
терміново заборонити уроки географії
показать весь комментарий
14.05.2025 12:54
ваньку сусаніна у вчителя географії!
показать весь комментарий
14.05.2025 13:01
...и направить ее послом в Гондурас..
показать весь комментарий
14.05.2025 13:24
географію треба знати...був випадок, коли в перший день цієї фази війни один товариш подзвонив сину, щоб той у чернігівській області їхав з берегів Дніпра на схід в глибину області...йому стали пояснювати, що відправляєш назустріч наступаючому ворогу, то він замість передзвонити тому, огризавсь на цих порадників, всіляко ображав...
але, напевне, передзвонив...син живий, а в тому місті, куди направив той товариш, ворги були біля місяця...вбили і закатували біля 20 чоловік атовців і тероборонівців
показать весь комментарий
14.05.2025 16:15
Чесно кажучи я в ах'уї від рівня прес-центру ДПСУ...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:55
Якби ви зелебоби виконали свої передвиборчі обіцянки, то вчителям не довелося б так підзаробляти до своєї ніщинської з/п!
показать весь комментарий
14.05.2025 13:02
заборонять любий вид "дикого туризму" ))) турклуби та їх членів, на особливий учот!! бо там є такі, які по звичайному компасу, пачці бєламора, або карті "на калькі" зможуть з любої халепи на місцевості викрутитись, та ще й інших "поганому навчать"! "бумажні карти" - вилучити з продажу! срочно! )))
показать весь комментарий
14.05.2025 13:02
Мої знання географії як виявилось дуже мізерні,ніколи не міг подумати що Вінниця місто на кордоні
показать весь комментарий
14.05.2025 13:02
Немає різниці.Зараз можуть затримати і за 30 км від кордону і почати шманати..
показать весь комментарий
14.05.2025 13:05
Твої знання географії дійсно мізерні.! Вінницька область має спільний кордон з Молдовою.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:14
я про місто
показать весь комментарий
14.05.2025 13:24
Знание - сила. А иногда еще и деньги.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:03
тепер вчителі будуть обережніше підходити до позакласних занять. Ти диви за 16тисяч вчила географії
показать весь комментарий
14.05.2025 13:04
йклмн .!! Такі суми гуляють по руках шахраїв .!!! І це лише один епізод ! А скільки такого по всій Україні ! Ділки заробляють мільйони дол. щодня .! А тим часом у війську чекають на дрони . А я доначу зі своєї пенії .
Та чи зробіть вже - щоб це було легально , чи що !! Задонатив наприклад на ЗСУ - 20 тис ує , і їдь собі куди хочеш .
показать весь комментарий
14.05.2025 13:05
жінка замість викладання використовувала свої знання для інструктування клієнтів щодо нелегального маршруту за межі України.
А була в учителькою історії, могла б переправляти ухилянтів в 23 лютого 2022 року, щоб вони могли вільно виїхати через кордон?
Що за дебілізм від влади я щойно прочитав?
показать весь комментарий
14.05.2025 13:05
Брехня, за такі гроші можна не тільки бронь, а й інвалідність купити....
показать весь комментарий
14.05.2025 13:08
буде важко довести що вона порушила закон. знання з географії ще не заборонено передавати, вона підробляла репетиторством.
якби вона їх за руку через кордон переводила - то так, це злочин, а якщо вона прочитала лекцію з географії - це не злочин. навіть якщо зей урок з географії коштував 16 тисяч баксів.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:16
Ана мужиствінно зберігала жизнь молодих українських музчин згідно і в соотвєтствії з трєбованіями української Конституції про право на життя. Правда ж, Фєдя СідорєнкоВ?
показать весь комментарий
14.05.2025 14:17
ти совок галімий вже не виправдовуєш харківського тітушку Воловика? а що сталося?

показать весь комментарий
14.05.2025 15:42
"знання з географії ще не заборонено передавати"

Це в нормальній країні. А тут сказав товаришу, біля якого метро шаряться тцкуни - тюрма, показав на карті Молдову - тюрма. Країна мрій...
показать весь комментарий
14.05.2025 15:33
показав на карті Молдову - тюрма розвеселив
показать весь комментарий
14.05.2025 15:36
Ти ж ще позавчора Ізьою Шнеерсоном був. Що трапилось?
показать весь комментарий
14.05.2025 16:41
Що, діду, невже на фронт збираєшся, такий войовничий?
показать весь комментарий
14.05.2025 16:57
Ні. До тебе в Британію. Втопити тебе в елі.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:00
А на фронт? Сцик-сцик?
показать весь комментарий
14.05.2025 20:30
Перетин кордону, це виключно заробіток отих з ОПУ КМУ ВРУ ГПУ …
У їх переліку, дорогих вчителів та вчителиць, немає! Усьо ж, па ригламенту ВРУ і КМУ!! Стефанчук і шмигаль, можуть його заглаголити…
показать весь комментарий
14.05.2025 14:39
Ні ... собі оплата за один урок" географії" для пєрєбєжчіков...)
показать весь комментарий
14.05.2025 14:44
Казала мама:" Вчи синку географію".
показать весь комментарий
14.05.2025 20:09
 
 