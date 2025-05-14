Пересечение границы за $16 тысяч: в Виннице разоблачена организатор - учительница географии, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили канал нелегального пересечения границы, организованный женщиной, которая работает учительницей географии в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.





Как выяснило следствие, женщина вместо преподавания использовала свои знания для инструктирования клиентов относительно нелегального маршрута за пределы Украины. Она искала желающих уехать, проводила инструктаж и координировала маршруты вне официальных пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла $16 тысяч с человека.

Злоумышленницу задержали во время передачи средств. Во время обысков были изъяты наличные, черновые записи, мобильные телефоны и авто. Ей объявлено подозрение по статье 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.









