Перетин кордону за $16 тисяч: у Вінниці викрито організаторку - вчительку географії, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили канал нелегального перетину кордону, організований жінкою, яка працює вчителькою географії у Вінницькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

На Вінниччині вчителька організувала нелегальний виїзд за $16 тисяч
На Вінниччині вчителька організувала нелегальний виїзд за $16 тисяч

Як з’ясувало слідство, жінка замість викладання використовувала свої знання для інструктування клієнтів щодо нелегального маршруту за межі України. Вона шукала охочих виїхати, проводила інструктаж і координувала маршрути поза офіційними пунктами пропуску. Вартість таких "послуг" становила $16 тисяч з особи.

Зловмисницю затримали під час передачі коштів. Під час обшуків було вилучено готівку, чорнові записи, мобільні телефони та авто. Їй оголошено підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

На Вінниччині вчителька організувала нелегальний виїзд за $16 тисяч
На Вінниччині вчителька організувала нелегальний виїзд за $16 тисяч

зарплатня 4000 баксов в місяць її вже не влаштовувала?
14.05.2025 12:53 Відповісти
Чесно кажучи я в ах'уї від рівня прес-центру ДПСУ...
14.05.2025 12:55 Відповісти
Якби ви зелебоби виконали свої передвиборчі обіцянки, то вчителям не довелося б так підзаробляти до своєї ніщинської з/п!
14.05.2025 13:02 Відповісти
зарплатня 4000 баксов в місяць її вже не влаштовувала?
14.05.2025 12:53 Відповісти
терміново заборонити уроки географії
14.05.2025 12:54 Відповісти
ваньку сусаніна у вчителя географії!
14.05.2025 13:01 Відповісти
...и направить ее послом в Гондурас..
14.05.2025 13:24 Відповісти
географію треба знати...був випадок, коли в перший день цієї фази війни один товариш подзвонив сину, щоб той у чернігівській області їхав з берегів Дніпра на схід в глибину області...йому стали пояснювати, що відправляєш назустріч наступаючому ворогу, то він замість передзвонити тому, огризавсь на цих порадників, всіляко ображав...
але, напевне, передзвонив...син живий, а в тому місті, куди направив той товариш, ворги були біля місяця...вбили і закатували біля 20 чоловік атовців і тероборонівців
14.05.2025 16:15 Відповісти
Чесно кажучи я в ах'уї від рівня прес-центру ДПСУ...
14.05.2025 12:55 Відповісти
Якби ви зелебоби виконали свої передвиборчі обіцянки, то вчителям не довелося б так підзаробляти до своєї ніщинської з/п!
14.05.2025 13:02 Відповісти
заборонять любий вид "дикого туризму" ))) турклуби та їх членів, на особливий учот!! бо там є такі, які по звичайному компасу, пачці бєламора, або карті "на калькі" зможуть з любої халепи на місцевості викрутитись, та ще й інших "поганому навчать"! "бумажні карти" - вилучити з продажу! срочно! )))
14.05.2025 13:02 Відповісти
Мої знання географії як виявилось дуже мізерні,ніколи не міг подумати що Вінниця місто на кордоні
14.05.2025 13:02 Відповісти
Немає різниці.Зараз можуть затримати і за 30 км від кордону і почати шманати..
14.05.2025 13:05 Відповісти
Твої знання географії дійсно мізерні.! Вінницька область має спільний кордон з Молдовою.
14.05.2025 13:14 Відповісти
я про місто
14.05.2025 13:24 Відповісти
Знание - сила. А иногда еще и деньги.
14.05.2025 13:03 Відповісти
тепер вчителі будуть обережніше підходити до позакласних занять. Ти диви за 16тисяч вчила географії
14.05.2025 13:04 Відповісти
йклмн .!! Такі суми гуляють по руках шахраїв .!!! І це лише один епізод ! А скільки такого по всій Україні ! Ділки заробляють мільйони дол. щодня .! А тим часом у війську чекають на дрони . А я доначу зі своєї пенії .
Та чи зробіть вже - щоб це було легально , чи що !! Задонатив наприклад на ЗСУ - 20 тис ує , і їдь собі куди хочеш .
14.05.2025 13:05 Відповісти
жінка замість викладання використовувала свої знання для інструктування клієнтів щодо нелегального маршруту за межі України.
А була в учителькою історії, могла б переправляти ухилянтів в 23 лютого 2022 року, щоб вони могли вільно виїхати через кордон?
Що за дебілізм від влади я щойно прочитав?
14.05.2025 13:05 Відповісти
Брехня, за такі гроші можна не тільки бронь, а й інвалідність купити....
14.05.2025 13:08 Відповісти
буде важко довести що вона порушила закон. знання з географії ще не заборонено передавати, вона підробляла репетиторством.
якби вона їх за руку через кордон переводила - то так, це злочин, а якщо вона прочитала лекцію з географії - це не злочин. навіть якщо зей урок з географії коштував 16 тисяч баксів.
14.05.2025 13:16 Відповісти
Ана мужиствінно зберігала жизнь молодих українських музчин згідно і в соотвєтствії з трєбованіями української Конституції про право на життя. Правда ж, Фєдя СідорєнкоВ?
14.05.2025 14:17 Відповісти
ти совок галімий вже не виправдовуєш харківського тітушку Воловика? а що сталося?

14.05.2025 15:42 Відповісти
"знання з географії ще не заборонено передавати"

Це в нормальній країні. А тут сказав товаришу, біля якого метро шаряться тцкуни - тюрма, показав на карті Молдову - тюрма. Країна мрій...
14.05.2025 15:33 Відповісти
показав на карті Молдову - тюрма розвеселив
14.05.2025 15:36 Відповісти
Ти ж ще позавчора Ізьою Шнеерсоном був. Що трапилось?
14.05.2025 16:41 Відповісти
Що, діду, невже на фронт збираєшся, такий войовничий?
14.05.2025 16:57 Відповісти
Ні. До тебе в Британію. Втопити тебе в елі.
14.05.2025 17:00 Відповісти
А на фронт? Сцик-сцик?
14.05.2025 20:30 Відповісти
Перетин кордону, це виключно заробіток отих з ОПУ КМУ ВРУ ГПУ …
У їх переліку, дорогих вчителів та вчителиць, немає! Усьо ж, па ригламенту ВРУ і КМУ!! Стефанчук і шмигаль, можуть його заглаголити…
14.05.2025 14:39 Відповісти
Ні ... собі оплата за один урок" географії" для пєрєбєжчіков...)
14.05.2025 14:44 Відповісти
Казала мама:" Вчи синку географію".
14.05.2025 20:09 Відповісти
 
 