Перетин кордону за $16 тисяч: у Вінниці викрито організаторку - вчительку географії, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили канал нелегального перетину кордону, організований жінкою, яка працює вчителькою географії у Вінницькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як з’ясувало слідство, жінка замість викладання використовувала свої знання для інструктування клієнтів щодо нелегального маршруту за межі України. Вона шукала охочих виїхати, проводила інструктаж і координувала маршрути поза офіційними пунктами пропуску. Вартість таких "послуг" становила $16 тисяч з особи.
Зловмисницю затримали під час передачі коштів. Під час обшуків було вилучено готівку, чорнові записи, мобільні телефони та авто. Їй оголошено підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але, напевне, передзвонив...син живий, а в тому місті, куди направив той товариш, ворги були біля місяця...вбили і закатували біля 20 чоловік атовців і тероборонівців
Та чи зробіть вже - щоб це було легально , чи що !! Задонатив наприклад на ЗСУ - 20 тис ує , і їдь собі куди хочеш .
А була в учителькою історії, могла б переправляти ухилянтів в 23 лютого 2022 року, щоб вони могли вільно виїхати через кордон?
Що за дебілізм від влади я щойно прочитав?
якби вона їх за руку через кордон переводила - то так, це злочин, а якщо вона прочитала лекцію з географії - це не злочин. навіть якщо зей урок з географії коштував 16 тисяч баксів.
Це в нормальній країні. А тут сказав товаришу, біля якого метро шаряться тцкуни - тюрма, показав на карті Молдову - тюрма. Країна мрій...
У їх переліку, дорогих вчителів та вчителиць, немає! Усьо ж, па ригламенту ВРУ і КМУ!! Стефанчук і шмигаль, можуть його заглаголити…