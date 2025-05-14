Перетин кордону за $16 тисяч: у Вінниці викрито організаторку - вчительку географії, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили канал нелегального перетину кордону, організований жінкою, яка працює вчителькою географії у Вінницькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.





Як з’ясувало слідство, жінка замість викладання використовувала свої знання для інструктування клієнтів щодо нелегального маршруту за межі України. Вона шукала охочих виїхати, проводила інструктаж і координувала маршрути поза офіційними пунктами пропуску. Вартість таких "послуг" становила $16 тисяч з особи.

Зловмисницю затримали під час передачі коштів. Під час обшуків було вилучено готівку, чорнові записи, мобільні телефони та авто. Їй оголошено підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.









