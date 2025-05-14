УКР
$9500 за фіктивне працевлаштування з бронюванням: викрито схему на Харківщині. ФОТОрепортаж

Прикордонники викрили схему незаконного "бронювання" від призову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, на Харківщині 39-річний громадянин України за $9500 пропонував чоловікам фіктивне працевлаштування до підрозділів ДСНС з наданням їм "бронювання" від мобілізації.

"Підозрюваного затримали під час одержання всієї суми неправомірної вигоди оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по 4 прикордонному загону ГВЗВВБ "Схід" спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Харківській області та прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова", - йдеться у повідомленні.

хабарник допомагав ухилянтам
Наразі встановлюється коло причетних осіб, а також "клієнтів" ділка.

Держприкордонслужба ДПСУ (6331) бронювання (356) мобілізація (3197) ухилянти (1113)
