$9500 за фіктивне працевлаштування з бронюванням: викрито схему на Харківщині. ФОТОрепортаж
Прикордонники викрили схему незаконного "бронювання" від призову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, на Харківщині 39-річний громадянин України за $9500 пропонував чоловікам фіктивне працевлаштування до підрозділів ДСНС з наданням їм "бронювання" від мобілізації.
"Підозрюваного затримали під час одержання всієї суми неправомірної вигоди оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по 4 прикордонному загону ГВЗВВБ "Схід" спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Харківській області та прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова", - йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюється коло причетних осіб, а також "клієнтів" ділка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль