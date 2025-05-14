$9500 за фиктивное трудоустройство с бронированием: раскрыта схема в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Пограничники разоблачили схему незаконного "бронирования" от призыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, на Харьковщине 39-летний гражданин Украины за $9500 предлагал мужчинам фиктивное трудоустройство в подразделения ГСЧС с предоставлением им "бронирования" от мобилизации.

"Подозреваемого задержали во время получения всей суммы неправомерной выгоды оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по 4 пограничному отряду ГВЗВВБ "Восток" совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и прокурором Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается круг причастных лиц, а также "клиентов" дельца.