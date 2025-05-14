Фотоловушка у границы с Румынией: в Карпатах задержаны два уклониста, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники Черновицкого отряда задержали двух нарушителей, которые пытались добраться до границы с Румынией через горную местность, несмотря на сложные погодные условия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.





Как отмечается, фотоловушка зафиксировала движение мужчин в направлении государственной границы на участке отдела "Фальков". На место сразу отправилась группа реагирования, которая перехватила нарушителей, когда те остановились на передышку и начали раскладывать палатку.

Задержанными оказались жители Днепропетровской области в возрасте 27 и 28 лет. В отношении них составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники атаковали российские укрытия и склады с боеприпасами на Сумском направлении. ВИДЕО