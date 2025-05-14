РУС
Фотоловушка у границы с Румынией: в Карпатах задержаны два уклониста, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники Черновицкого отряда задержали двух нарушителей, которые пытались добраться до границы с Румынией через горную местность, несмотря на сложные погодные условия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В Карпатах задержали двух мужчин на пути к границе с Румынией
В Карпатах задержали двух мужчин на пути к границе с Румынией

Как отмечается, фотоловушка зафиксировала движение мужчин в направлении государственной границы на участке отдела "Фальков". На место сразу отправилась группа реагирования, которая перехватила нарушителей, когда те остановились на передышку и начали раскладывать палатку.

Задержанными оказались жители Днепропетровской области в возрасте 27 и 28 лет. В отношении них составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

В Карпатах задержали двух мужчин на пути к границе с Румынией

Госпогранслужба (6764) уклонисты (1042)
Вони не ухиляти,а люди,які хочуть жити!
Ухилянти це депутати,чиновники, менти та ті, що дупами на фото повернулись.
14.05.2025 11:19 Ответить
в принципі,такі є, по-перше вони давали присягу, по-друге принцип рівності всіх громадян,але реально ну який держслужбовець проміняє теплий кабінет та можливість збагачення на окоп де кожен день може бути останній в твоєму житті? Ось де треба фотопастки ставити починаючи з адміністрації президента, коли його повноваження виконує стороння особа!
14.05.2025 11:34 Ответить
14.05.2025 11:44 Ответить
Зеленського, он скільки років, не можуть зловити, а тут, лише одна фотопастка, і два ухилянта спіймали!
В Урядовому кварталі треба поставити, таких фотопасток, десь з десяток, замість відеокамер, результат буде, ПОТУЖНИЙ!!
ТЦК з медкомісією, у три зміни працюватиме! 24/7!!
14.05.2025 11:41 Ответить
а наступ кацапів у Харківській обл. тогоріч прогавали і окопи забули побудувати
тому що не було фотопасток
14.05.2025 11:53 Ответить
Патужно
14.05.2025 13:00 Ответить
і чиї це виборці вирішили пройти курс виживання в лісах румунії?
14.05.2025 13:16 Ответить
 
 