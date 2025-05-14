2 189 7
Фотоловушка у границы с Румынией: в Карпатах задержаны два уклониста, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники Черновицкого отряда задержали двух нарушителей, которые пытались добраться до границы с Румынией через горную местность, несмотря на сложные погодные условия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как отмечается, фотоловушка зафиксировала движение мужчин в направлении государственной границы на участке отдела "Фальков". На место сразу отправилась группа реагирования, которая перехватила нарушителей, когда те остановились на передышку и начали раскладывать палатку.
Задержанными оказались жители Днепропетровской области в возрасте 27 и 28 лет. В отношении них составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.
Ухилянти це депутати,чиновники, менти та ті, що дупами на фото повернулись.
В Урядовому кварталі треба поставити, таких фотопасток, десь з десяток, замість відеокамер, результат буде, ПОТУЖНИЙ!!
ТЦК з медкомісією, у три зміни працюватиме! 24/7!!
тому що не було фотопасток