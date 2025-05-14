Фотопастка біля кордону з Румунією: у Карпатах затримано двох ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники Чернівецького загону затримали двох порушників, які намагалися дістатися кордону з Румунією через гірську місцевість, попри складні погодні умови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.





Як зазначається, фотопастка зафіксувала рух чоловіків у напрямку державного кордону на ділянці відділу "Фальків". На місце одразу вирушила група реагування, яка перехопила порушників, коли ті зупинилися на перепочинок і почали розкладати намет.

Затриманими виявилися жителі Дніпропетровської області віком 27 та 28 років. Стосовно них складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину державного кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники атакували російські укриття та склади з боєприпасами на Сумському напрямку. ВIДЕО