Фотопастка біля кордону з Румунією: у Карпатах затримано двох ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонники Чернівецького загону затримали двох порушників, які намагалися дістатися кордону з Румунією через гірську місцевість, попри складні погодні умови.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Як зазначається, фотопастка зафіксувала рух чоловіків у напрямку державного кордону на ділянці відділу "Фальків". На місце одразу вирушила група реагування, яка перехопила порушників, коли ті зупинилися на перепочинок і почали розкладати намет.
Затриманими виявилися жителі Дніпропетровської області віком 27 та 28 років. Стосовно них складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину державного кордону.
Ухилянти це депутати,чиновники, менти та ті, що дупами на фото повернулись.
В Урядовому кварталі треба поставити, таких фотопасток, десь з десяток, замість відеокамер, результат буде, ПОТУЖНИЙ!!
ТЦК з медкомісією, у три зміни працюватиме! 24/7!!
тому що не було фотопасток