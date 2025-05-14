УКР
Фотопастка біля кордону з Румунією: у Карпатах затримано двох ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники Чернівецького загону затримали двох порушників, які намагалися дістатися кордону з Румунією через гірську місцевість, попри складні погодні умови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, фотопастка зафіксувала рух чоловіків у напрямку державного кордону на ділянці відділу "Фальків". На місце одразу вирушила група реагування, яка перехопила порушників, коли ті зупинилися на перепочинок і почали розкладати намет.

Затриманими виявилися жителі Дніпропетровської області віком 27 та 28 років. Стосовно них складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину державного кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники атакували російські укриття та склади з боєприпасами на Сумському напрямку. ВIДЕО

Держприкордонслужба ДПСУ (6331) ухилянти (1113)
Вони не ухиляти,а люди,які хочуть жити!
Ухилянти це депутати,чиновники, менти та ті, що дупами на фото повернулись.
14.05.2025 11:19 Відповісти
в принципі,такі є, по-перше вони давали присягу, по-друге принцип рівності всіх громадян,але реально ну який держслужбовець проміняє теплий кабінет та можливість збагачення на окоп де кожен день може бути останній в твоєму житті? Ось де треба фотопастки ставити починаючи з адміністрації президента, коли його повноваження виконує стороння особа!
14.05.2025 11:34 Відповісти
14.05.2025 11:44 Відповісти
Зеленського, он скільки років, не можуть зловити, а тут, лише одна фотопастка, і два ухилянта спіймали!
В Урядовому кварталі треба поставити, таких фотопасток, десь з десяток, замість відеокамер, результат буде, ПОТУЖНИЙ!!
ТЦК з медкомісією, у три зміни працюватиме! 24/7!!
14.05.2025 11:41 Відповісти
а наступ кацапів у Харківській обл. тогоріч прогавали і окопи забули побудувати
тому що не було фотопасток
14.05.2025 11:53 Відповісти
Патужно
14.05.2025 13:00 Відповісти
і чиї це виборці вирішили пройти курс виживання в лісах румунії?
14.05.2025 13:16 Відповісти
 
 