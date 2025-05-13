УКР
Прикордонники атакували російські укриття та склади з боєприпасами на Сумському напрямку. ВIДЕО

За добу бійці "Сталевого кордону" на Сумському напрямку знищили кілька важливих цілей та уразили живу силу окупантів.

Бійці атакували ворожі укриття та склади з боєприпасами FPV-дронами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Нацгвардії знищили ворожу гаубицю, що вела вогонь по наших позиціях та радіоелектронну станцію. ВIДЕО

армія рф (18483) Держприкордонслужба ДПСУ (6327) Сумська область (4142) знищення (7998)
Прикордонникам щира подяка за успішне
знищення кацапʼя на українській землі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
13.05.2025 17:37 Відповісти
 
 