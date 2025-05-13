2 294 1
Прикордонники атакували російські укриття та склади з боєприпасами на Сумському напрямку. ВIДЕО
За добу бійці "Сталевого кордону" на Сумському напрямку знищили кілька важливих цілей та уразили живу силу окупантів.
Бійці атакували ворожі укриття та склади з боєприпасами FPV-дронами, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
знищення кацапʼя на українській землі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️