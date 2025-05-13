Прикордонники атакували російські укриття та склади з боєприпасами на Сумському напрямку. ВIДЕО

За добу бійці "Сталевого кордону" на Сумському напрямку знищили кілька важливих цілей та уразили живу силу окупантів.

Бійці атакували ворожі укриття та склади з боєприпасами FPV-дронами, повідомляє Цензор.НЕТ.

