Пограничники атаковали российские укрытия и склады с боеприпасами на Сумском направлении. ВИДЕО

За сутки бойцы "Стального кордона" на Сумском направлении уничтожили несколько важных целей и поразили живую силу оккупантов.

Бойцы атаковали вражеские укрытия и склады с боеприпасами FPV-дронами, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую гаубицу, которая вела огонь по нашим позициям и радиоэлектронную станцию. ВИДЕО

армия РФ (20331) Госпогранслужба (6761) Сумская область (3586) уничтожение (7685)
Прикордонникам щира подяка за успішне
знищення кацапʼя на українській землі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
