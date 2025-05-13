Пограничники атаковали российские укрытия и склады с боеприпасами на Сумском направлении. ВИДЕО

За сутки бойцы "Стального кордона" на Сумском направлении уничтожили несколько важных целей и поразили живую силу оккупантов.

Бойцы атаковали вражеские укрытия и склады с боеприпасами FPV-дронами, сообщает Цензор.НЕТ.

