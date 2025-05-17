Прикордонники на Закарпатті затримали двох "водолазів" та їх провідника
Прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону затримали закарпатця, який намагався незаконно переправити через Тису до Румунії двох військовозобов’язаних чоловіків — мешканців Черкаської та Донецької областей.
Про це у суботу, 17 травня, повідомили у пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Жителя Закарпаття, який намагався переправити в Румунію через Тису двох чоловіків – мешканців Черкаської та Донецької областей, затримали прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону.
Як затримали порушників
Усіх трьох наряд виявив за допомогою приладу дистанційного моніторингу. Зрозумівши, що їх викрито, правопорушники спробували втекти. Щоб зупинити зловмисників, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів.
У ході з’ясування обставин спроби порушення державного рубежу, оперативники Головного оперативно-розшукового відділу встановили, що за задумом переправника долати річку, якою пролягає українсько-румунський кордон, його клієнти мали у гідрокостюмах.
Скільки коштували послуги переправки
Свої послуги з доставки до кордону, вказання маршруту та забезпечення гідрокостюмами закарпатець оцінив у 8 тисяч доларів США.
Про виявлення ознак злочину, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники повідомили співробітників поліції.
Відомості було внесено до ЄРДР.
Організатора незаконної оборудки на кордоні затримано в порядку ст. 208 КПК, йому вже повідомили про підозру у злочині.
Учора Рахівський районний суд обрав закарпатцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 90 800 гривень.
Слідство у справі триває.
Заходи з викриття переправника проводилися співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з співробітниками Рахівського райвідділу поліції.
Поки не будуть висіти на шибеницях, так і буде, це дійство, продовжуватися!!
Я особисто, за те, щоб повернули з закордону усіх "ухилянтів які за кордони 91-го та до останнього..." та через жорстку бусіфікацію на фронт, усіх, без винятку - 90+, жінки, 100500 дітей, інвалід, студент...тощо. Хочеш продовження війни - в Україну, в окоп.
Не будь слизьким обмилком, у банний день!
«
Як зазначив генерал в інтерв'ю https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vidsiditisya-u-viyni-proti-rosiji-ne-vdastsya-yabchanka-gonor-vovki-da-vinchi-novini-ukrajini-50374591.html Radio NV, українці помилково вважають, що за підготовку ресурсів та мобілізацію відповідають лише ЗСУ.
"Одразу видно, що люди не читали закон Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Там чітко визначено, що за мобілізацію в Україні відповідає президент України, прем'єр-міністр, міністерства та центральні органи влади; органи місцевого самоврядування, ОТГ і лише там десь військові", - заявив Кривонос.»(с)
https://www.unian.ua/society/lyudi-ne-chitayut-zakon-general-zsu-rozkriv-hto-vidpovidaye-za-mobilizaciyu-v-ukrajini-12479589.html
Щетельней працюй, смердить лацном московським!!