Прикордонники на Закарпатті затримали двох "водолазів" та їх провідника

Ухилянти

Прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону затримали закарпатця, який намагався незаконно переправити через Тису до Румунії двох військовозобов’язаних чоловіків — мешканців Черкаської та Донецької областей.

Про це у суботу, 17 травня, повідомили у пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жителя Закарпаття, який намагався переправити в Румунію через Тису двох чоловіків – мешканців Черкаської та Донецької областей, затримали прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону.

Як затримали порушників

Усіх трьох наряд виявив за допомогою приладу дистанційного моніторингу. Зрозумівши, що їх викрито, правопорушники спробували втекти. Щоб зупинити зловмисників, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів.

У ході з’ясування обставин спроби порушення державного рубежу, оперативники Головного оперативно-розшукового відділу встановили, що за задумом переправника долати річку, якою пролягає українсько-румунський кордон, його клієнти мали у гідрокостюмах.

Скільки коштували послуги переправки

Свої послуги з доставки до кордону, вказання маршруту та забезпечення гідрокостюмами закарпатець оцінив у 8 тисяч доларів США.

Про виявлення ознак злочину, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники повідомили співробітників поліції.

Відомості було внесено до ЄРДР.

Організатора незаконної оборудки на кордоні затримано в порядку ст. 208 КПК, йому вже повідомили про підозру у злочині.

Учора Рахівський районний суд обрав закарпатцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 90 800 гривень.

Слідство у справі триває.

Заходи з викриття переправника проводилися співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з співробітниками Рахівського райвідділу поліції.

ухилянти (1126) Закарпатська область (2145)
Топ коментарі
+5
Дивись щоб тебе не зачепило. Система вона така, сьогодні хтось інший, завтра ти, і не важливо за що. Тим більше що ти з-за кордону пишеш.
показати весь коментар
17.05.2025 21:20 Відповісти
+5
Такі хитрозроблені затрахують гірше москалів. З'......їбався - посидь тихенько, порадій життю.
показати весь коментар
17.05.2025 21:30 Відповісти
+3
двоє в ластах на подбор-с німі дядька чєрнамор...
показати весь коментар
17.05.2025 20:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іхтіандри! 😁
показати весь коментар
17.05.2025 20:33 Відповісти
Добру справу зробили яприкордонники, але ж це, не вперше, і не в останнє, для заробітчан суддівських!!
Поки не будуть висіти на шибеницях, так і буде, це дійство, продовжуватися!!
показати весь коментар
17.05.2025 20:35 Відповісти
Дивись щоб тебе не зачепило. Система вона така, сьогодні хтось інший, завтра ти, і не важливо за що. Тим більше що ти з-за кордону пишеш.
показати весь коментар
17.05.2025 21:20 Відповісти
Так а сам, ти ОСОБИСТО, за Капітуляцію України перед московітами, чи за Мобілізацію України?
показати весь коментар
17.05.2025 21:25 Відповісти
Oleksandr Valovyi Так а сам, ти ОСОБИСТО, за Капітуляцію України перед московітами, чи за Мобілізацію України?

Я особисто, за те, щоб повернули з закордону усіх "ухилянтів які за кордони 91-го та до останнього..." та через жорстку бусіфікацію на фронт, усіх, без винятку - 90+, жінки, 100500 дітей, інвалід, студент...тощо. Хочеш продовження війни - в Україну, в окоп.
показати весь коментар
17.05.2025 22:48 Відповісти
Питання, просте і пряме, але відповіді, так і не має ПРЯМОЇ!
Не будь слизьким обмилком, у банний день!
«

Як зазначив генерал в інтерв'ю https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vidsiditisya-u-viyni-proti-rosiji-ne-vdastsya-yabchanka-gonor-vovki-da-vinchi-novini-ukrajini-50374591.html Radio NV, українці помилково вважають, що за підготовку ресурсів та мобілізацію відповідають лише ЗСУ.

"Одразу видно, що люди не читали закон Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Там чітко визначено, що за мобілізацію в Україні відповідає президент України, прем'єр-міністр, міністерства та центральні органи влади; органи місцевого самоврядування, ОТГ і лише там десь військові", - заявив Кривонос.»(с)
https://www.unian.ua/society/lyudi-ne-chitayut-zakon-general-zsu-rozkriv-hto-vidpovidaye-za-mobilizaciyu-v-ukrajini-12479589.html
показати весь коментар
17.05.2025 23:23 Відповісти
Ох ти ж і ТРІПЛО, зкацаплене!
Щетельней працюй, смердить лацном московським!!
показати весь коментар
17.05.2025 23:30 Відповісти
От і спалився бот.
показати весь коментар
17.05.2025 23:52 Відповісти
Ти сам то збираєшся вертатись? І мобілізація повинна бути справедлива та повна, а то одні шаряться по закордонах, а інші сидять в окопах, частинах, вдома майже не виходячи, або катаються на дастерах кошмарячи інших. Сюди ж можна і жінок додати, які вільно катаються, а якщо щось не подобається погрожують тцк. Ти за таку мобілізацію?
показати весь коментар
17.05.2025 23:04 Відповісти
Незабаром серіал - пенzzіонер за кордоном! На всіх екранах! Поспішайте побачити!
показати весь коментар
17.05.2025 21:24 Відповісти
По сценарію братів шефірів, з кварталу95??
показати весь коментар
17.05.2025 21:27 Відповісти
Такі хитрозроблені затрахують гірше москалів. З'......їбався - посидь тихенько, порадій життю.
показати весь коментар
17.05.2025 21:30 Відповісти
Веди себе чемно у мережі, ти ж не москаль смердючий!
показати весь коментар
17.05.2025 21:31 Відповісти
👉
показати весь коментар
17.05.2025 21:33 Відповісти
двоє в ластах на подбор-с німі дядька чєрнамор...
показати весь коментар
17.05.2025 20:42 Відповісти
Я стрибав з потяґа у Суботіце в 89 році, переплив канаву в Швайнемюнде в 91, тому як експерт у цйому питанні скажу. Ухилянти-лохі, і з них треба драти $$$.
показати весь коментар
17.05.2025 20:48 Відповісти
Подібну історію розповідав пан з ніком "vasyl" на одному канадійському форумі, перепрошую.
показати весь коментар
17.05.2025 21:02 Відповісти
Так шо, я вже селебріті?
показати весь коментар
17.05.2025 21:12 Відповісти
В якійсь мірі так, ми частенько спілкувались, доки той ресурс не зпочив в бозі. Привіт ванкуверському бухгалтеру від панів бірга і цобки.
показати весь коментар
17.05.2025 21:17 Відповісти
Молцумеск і на взаем, доброґо здороввячка.
показати весь коментар
17.05.2025 21:28 Відповісти
Всього найкращого, при нагоді передавайте вітання монамурчеку. Будьмо.
показати весь коментар
17.05.2025 21:40 Відповісти
Ти там скажи хлопцям, я хочу бути аґентом СБУ.
показати весь коментар
18.05.2025 00:58 Відповісти
Завітайте особисто в свій рідний Київ і будете агентом СБУ, чи навіть, Моссад.
показати весь коментар
18.05.2025 14:49 Відповісти
Ото в дитинстві, коли займався плаванням, був я в тому Великому Бичкові. Тису там можна перейти, теоретично, але там така течія шопиз*ець. Ґидрокостюм цє квалітетно, треба лохам ґідроцикли втуляти, це вже іншій рівень.
показати весь коментар
17.05.2025 21:47 Відповісти
Карацупи з Мухтарами знову в тренді )
показати весь коментар
17.05.2025 21:51 Відповісти
Зайко, ти така тонка душевна констітуція, baby увес' світ цє ґімно. Але у твоіх папа/мама е 50К амерікан долларс, і я тобі допоможу. Не якісь брудні кацапи або кадировці, а білі бомжі арійці будуть тебе мати. ТЦК будуть плакати.
показати весь коментар
18.05.2025 00:42 Відповісти
Тебе сьогодні ще ніхто на*уй не посилав?
показати весь коментар
18.05.2025 05:15 Відповісти
Мне вот что интересно, они бегут с расчетом сесть немцам на шею с первого дня, бомжевать и есть из мусорных баков или у них по 2-3 пачке баксов в дупе спрятано?
показати весь коментар
18.05.2025 00:29 Відповісти
Мне вот что интересно,кацап.Так собі подумав, дохлий кацап вері ґуд.
показати весь коментар
18.05.2025 00:46 Відповісти
 
 