15 років тюрми отримав зрадник із Сумщини, який взяв російське громадянство та воював на боці РФ, - ДБР. ФОТО
За матеріалами ДБР суд заочно визнав винним у державній зраді колишнього військовослужбовця із Сумської області, який воював проти України на боці Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Що про зрадника відомо?
Як зазначається, у 2019 році чоловік разом із родиною переїхав до російського Бєлгорода, отримав громадянство РФ, а після початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав окупаційної армії.
У вересні 2022 року під час боїв поблизу села Червонопопівка на Луганщині його разом з іншими військовими РФ взяли в полон українські захисники. Згодом перебіжчика обміняли на українських полонених.
Що вирішив суд?
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Публічне обвинувачення підтримувала Сумська обласна прокуратура.
