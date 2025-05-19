15 років тюрми отримав зрадник із Сумщини, який взяв російське громадянство та воював на боці РФ, - ДБР. ФОТО

За матеріалами ДБР суд заочно визнав винним у державній зраді колишнього військовослужбовця із Сумської області, який воював проти України на боці Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що про зрадника відомо?

Як зазначається, у 2019 році чоловік разом із родиною переїхав до російського Бєлгорода, отримав громадянство РФ, а після початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав окупаційної армії.

У вересні 2022 року під час боїв поблизу села Червонопопівка на Луганщині його разом з іншими військовими РФ взяли в полон українські захисники. Згодом перебіжчика обміняли на українських полонених.

Що вирішив суд?

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Публічне обвинувачення підтримувала Сумська обласна прокуратура.