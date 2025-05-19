УКР
15 років тюрми отримав зрадник із Сумщини, який взяв російське громадянство та воював на боці РФ, - ДБР. ФОТО

За матеріалами ДБР суд заочно визнав винним у державній зраді колишнього військовослужбовця із Сумської області, який воював проти України на боці Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що про зрадника відомо?

Як зазначається, у 2019 році чоловік разом із родиною переїхав до російського Бєлгорода, отримав громадянство РФ, а після початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав окупаційної армії.

У вересні 2022 року під час боїв поблизу села Червонопопівка на Луганщині його разом з іншими військовими РФ взяли в полон українські захисники. Згодом перебіжчика обміняли на українських полонених.

Що вирішив суд?

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Публічне обвинувачення підтримувала Сумська обласна прокуратура.

вирок (1124) Сумська область (4162) державна зрада (1760) ДБР (3704)
Судьям и прокуратуре ***** делать?
19.05.2025 11:48 Відповісти
А повинен висіти.
19.05.2025 11:48 Відповісти
Щось надто багато заочників!
19.05.2025 11:48 Відповісти
Згодом перебіжчика обміняли на українських полонених.
19.05.2025 11:53 Відповісти
заочно засудив, заочно розстріляв, заочно амністував... А заочно, батька дЄрьмака не нагородив похвальною грамотою?
19.05.2025 12:01 Відповісти
Це називається "дали", рецепієнт ще не "отримав"...
19.05.2025 12:02 Відповісти
Ух який сміливий український суд , чергового заочника засудив .
19.05.2025 12:11 Відповісти
Яким би пі..ром він не був, але хоч виїхав в кацапію назавжди, на відміну від під.рів, яким подобається рашка, але звідси їх не викупиш.
19.05.2025 13:00 Відповісти
 
 