15 лет тюрьмы получил предатель с Сумщины, который принял российское гражданство и воевал на стороне РФ, - ГБР. ФОТО

По материалам ГБР суд заочно признал виновным в государственной измене бывшего военнослужащего из Сумской области, который воевал против Украины на стороне России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

предатель из Сумщины

Что известно о предателе?

Как отмечается, в 2019 году мужчина вместе с семьей переехал в российский Белгород, получил гражданство РФ, а после начала полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды оккупационной армии.

В сентябре 2022 года во время боев вблизи села Червонопоповка Луганской области его вместе с другими военными РФ взяли в плен украинские защитники. Впоследствии перебежчика обменяли на украинских пленных.

Что решил суд?

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Публичное обвинение поддерживала Сумская областная прокуратура.

приговор (1265) Сумская область (3602) государственная измена (1614) ГБР (3181)
Судьям и прокуратуре ***** делать?
19.05.2025 11:48 Ответить
А повинен висіти.
19.05.2025 11:48 Ответить
Щось надто багато заочників!
19.05.2025 11:48 Ответить
19.05.2025 11:53 Ответить
заочно засудив, заочно розстріляв, заочно амністував... А заочно, батька дЄрьмака не нагородив похвальною грамотою?
19.05.2025 12:01 Ответить
Це називається "дали", рецепієнт ще не "отримав"...
19.05.2025 12:02 Ответить
Ух який сміливий український суд , чергового заочника засудив .
19.05.2025 12:11 Ответить
Яким би пі..ром він не був, але хоч виїхав в кацапію назавжди, на відміну від під.рів, яким подобається рашка, але звідси їх не викупиш.
19.05.2025 13:00 Ответить
 
 