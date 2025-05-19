15 лет тюрьмы получил предатель с Сумщины, который принял российское гражданство и воевал на стороне РФ, - ГБР. ФОТО
По материалам ГБР суд заочно признал виновным в государственной измене бывшего военнослужащего из Сумской области, который воевал против Украины на стороне России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что известно о предателе?
Как отмечается, в 2019 году мужчина вместе с семьей переехал в российский Белгород, получил гражданство РФ, а после начала полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды оккупационной армии.
В сентябре 2022 года во время боев вблизи села Червонопоповка Луганской области его вместе с другими военными РФ взяли в плен украинские защитники. Впоследствии перебежчика обменяли на украинских пленных.
Что решил суд?
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Публичное обвинение поддерживала Сумская областная прокуратура.
