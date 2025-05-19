Будут судить железнодорожника, который "сливал" врагу данные о перевозках военной техники в Харьковской области

51-летний помощник машиниста одного из локомотивных депо Харьковщины добровольно передавал врагу информацию о перемещении украинской техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"Благодаря своему служебному положению мужчина имел доступ к информации о маршрутах, по которым перевозится украинская военная техника. Он "сливал" эти данные другому вражескому агенту-гражданину Украины, который контактировал уже с непосредственным куратором - представителем государства-агрессора", - сообщили в прокуратуре.

Фигурант задержан по месту жительства, в ходе обыска у него был изъят телефон с доказательствами противоправной деятельности.

Суда мужчина ожидает, находясь под стражей. Его будут судить в Златопольском горрайонном суде Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан вражеский агент, который "сливал" данные о позициях Сил обороны на Севере, - СБУ. ФОТО