УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8761 відвідувач онлайн
Новини Викриття колаборантів
676 2

Судитимуть залізничника, який "зливав" ворогу дані про перевезення військової техніки на Харківщині

Викрито чергового зрадника

51-річний помічник машиніста одного з локомотивних депо Харківщини добровільно передавав ворогу інформацію про переміщення української техніки. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

"Завдяки своєму службовому положенню чоловік мав доступ до інформації щодо маршрутів, якими перевозиться українська військова техніка. Він "зливав" ці дані іншому ворожому агенту-громадянину України, який контактував уже з безпосереднім куратором - представником держави-агресорки", - повідомили у прокуратурі.

Фігуранта затримано за місцем мешкання, у ході обшуку у нього було вилучено телефон з доказами протиправної діяльності.

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Златопільському міськрайонному суді Харківської області. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано ворожого агента, який "зливав" дані про позиції Сил оборони на Півночі, - СБУ. ФОТО

Автор: 

залізниця (1569) державна зрада (1760) Харківська область (1508)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто жесть скільки зрадників і чим ділі їх більше, бо бардак і сули які такий непотреб відпускають
показати весь коментар
19.05.2025 14:08 Відповісти
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
показати весь коментар
19.05.2025 14:35 Відповісти
 
 