Судитимуть залізничника, який "зливав" ворогу дані про перевезення військової техніки на Харківщині

51-річний помічник машиніста одного з локомотивних депо Харківщини добровільно передавав ворогу інформацію про переміщення української техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

"Завдяки своєму службовому положенню чоловік мав доступ до інформації щодо маршрутів, якими перевозиться українська військова техніка. Він "зливав" ці дані іншому ворожому агенту-громадянину України, який контактував уже з безпосереднім куратором - представником держави-агресорки", - повідомили у прокуратурі.

Фігуранта затримано за місцем мешкання, у ході обшуку у нього було вилучено телефон з доказами протиправної діяльності.

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Златопільському міськрайонному суді Харківської області. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

