Державна зрада та шпигунство: судитимуть ексзаступника секретаря РНБО Сівковича та трьох співробітників ФСБ РФ, - Офіс Генпрокурора
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника Секретаря РНБО України Володимира Сівковича та трьох співробітників ФСБ РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що експосадовець, перебуваючи в Росії, співпрацював із представниками спецслужб держави-агресора. Він діяв під керівництвом співробітників ФСБ і регулярно передавав їм інформацію, отриману від колишнього начальника Головного управління СБУ в АР Крим - на той час діючого офіцера з особливих доручень.
Як зазначається, отримані дані стосувалися процесів у державі та Службі безпеки України, що дозволяло ФСБ впливати на діяльність українських правоохоронних органів.
Колишньому посадовцю інкримінують участь у злочинній організації та державну зраду (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України). Співробітники ФСБ обвинувачуються у створенні, керівництві, участі в злочинній організації та шпигунстві (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114 КК України).
Справу самого колишнього керівника ГУ СБУ в АР Крим за обвинуваченням у державній зраді, участі у злочинній організації, самовільному залишенні місця служби та заволодінні зброєю вже розглядає суд.
Раніше повідомлялося, що прокурора повідомила про нову підозру колишньому заступнику Секретаря Ради національної безпеки та оборони України - у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).
коли в межах-то вони керують тими,хто судить...
знов імітація активності у той час, коли зрадники, крадії та мародери ходять по печерному кварталу, та в ту ж ОПу, табунами, рєшАя свої мутні дєлішкі, грабуючи-знищуючи Україну під дахом Зєлі-Підєрмачної, вітрини цього блдського, незламно-пАтужного шапіто..