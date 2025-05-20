Державна зрада та шпигунство: судитимуть ексзаступника секретаря РНБО Сівковича та трьох співробітників ФСБ РФ, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника Секретаря РНБО України Володимира Сівковича та трьох співробітників ФСБ РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що експосадовець, перебуваючи в Росії, співпрацював із представниками спецслужб держави-агресора. Він діяв під керівництвом співробітників ФСБ і регулярно передавав їм інформацію, отриману від колишнього начальника Головного управління СБУ в АР Крим - на той час діючого офіцера з особливих доручень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передавав РФ дані засуджених, які мобілізувалися до ЗСУ: судитимуть посадовця колонії на Київщині. ФОТОрепортаж

Як зазначається, отримані дані стосувалися процесів у державі та Службі безпеки України, що дозволяло ФСБ впливати на діяльність українських правоохоронних органів.

Колишньому посадовцю інкримінують участь у злочинній організації та державну зраду (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України). Співробітники ФСБ обвинувачуються у створенні, керівництві, участі в злочинній організації та шпигунстві (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114 КК України).

Справу самого колишнього керівника ГУ СБУ в АР Крим за обвинуваченням у державній зраді, участі у злочинній організації, самовільному залишенні місця служби та заволодінні зброєю вже розглядає суд.

Раніше повідомлялося, що прокурора повідомила про нову підозру колишньому заступнику Секретаря Ради національної безпеки та оборони України - у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наводив удари на Курщині: викрито "крота" ФСБ у лавах ЗСУ, - СБУ. ФОТО