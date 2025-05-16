Наводив удари на Курщині: викрито "крота" ФСБ у лавах ЗСУ, - СБУ. ФОТО

СБУ, за сприяння Головнокомандувача ЗСУ, затримала 31-річного військовослужбовця, який працював на ФСБ РФ.

Як зазначається, він служив водієм у штурмовому полку, що виконував завдання на Курському напрямку. За даними слідства, зрадник відкрив окупантам віддалений доступ до свого телефону, дозволяючи росіянам відстежувати його геолокацію в реальному часі та використовувати його як "живий маяк" для наведення вогню по позиціях українських військ.

Перед обстрілами фігурант отримував від кураторів з ФСБ повідомлення з інструкцією покинути небезпечну зону. Згодом він самовільно залишив частину й виїхав до Харкова, де переховувався, чекаючи на подальші вказівки від росіян і обіцяний план втечі до РФ.

СБУ затримала зрадника в Харкові. У нього вилучили мобільний телефон із доказами шпигунської діяльності. Після затримання були проведені заходи для безпеки позицій ЗСУ.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

