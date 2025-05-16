УКР
Наводив удари на Курщині: викрито "крота" ФСБ у лавах ЗСУ, - СБУ. ФОТО

СБУ, за сприяння Головнокомандувача ЗСУ, затримала 31-річного військовослужбовця, який працював на ФСБ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ затримала "крота" ФСБ у ЗСУ

Як зазначається, він служив водієм у штурмовому полку, що виконував завдання на Курському напрямку. За даними слідства, зрадник відкрив окупантам віддалений доступ до свого телефону, дозволяючи росіянам відстежувати його геолокацію в реальному часі та використовувати його як "живий маяк" для наведення вогню по позиціях українських військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готувала нові удари ворога: на Полтавщині затримали агентку рашистів, - СБУ

Перед обстрілами фігурант отримував від кураторів з ФСБ повідомлення з інструкцією покинути небезпечну зону. Згодом він самовільно залишив частину й виїхав до Харкова, де переховувався, чекаючи на подальші вказівки від росіян і обіцяний план втечі до РФ.

СБУ затримала зрадника в Харкові. У нього вилучили мобільний телефон із доказами шпигунської діяльності. Після затримання були проведені заходи для безпеки позицій ЗСУ.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ (13266) державна зрада (1755) ЗСУ (7854)
+9
Оцей хрестик на грудях - то завжди підозріло.
16.05.2025 13:23 Відповісти
+7
Оце : "...за сприяння Головнокомандувача ЗСУ, затримала..." звучить вже як поганий анекдот. То малюк особисто кротів лове , тепер монгол. А що далі ,щєля почне героїчно ловити апалчЛєначєк в своєму оточенні ? Ну тут головне не вийти , на тих чЛєначєк які здавали кацапам пересування ЗСУ в 2014 році.
16.05.2025 13:17 Відповісти
+4
за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/p3552608
Ну так!
У нас без сприяння Сирського не робиться нічого...
16.05.2025 13:20 Відповісти
Гнида... Це не автівки палити...
16.05.2025 13:17 Відповісти
Оце : "...за сприяння Головнокомандувача ЗСУ, затримала..." звучить вже як поганий анекдот. То малюк особисто кротів лове , тепер монгол. А що далі ,щєля почне героїчно ловити апалчЛєначєк в своєму оточенні ? Ну тут головне не вийти , на тих чЛєначєк які здавали кацапам пересування ЗСУ в 2014 році.
16.05.2025 13:17 Відповісти
наступного разу головнокомандувач затримається в туалеті, а через це на позицію прилетить
16.05.2025 13:30 Відповісти
за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/p3552608
Ну так!
У нас без сприяння Сирського не робиться нічого...
16.05.2025 13:20 Відповісти
Оцей хрестик на грудях - то завжди підозріло.
16.05.2025 13:23 Відповісти
а можно його громадянство комусь іншому віддати? У нас дохєра воює людей, які роками не можуть отримати українське громадянство.
16.05.2025 13:30 Відповісти
Пропонуйте конкретну кандидатуру та добивайтеся.
16.05.2025 13:33 Відповісти
кандидатур на фронті повно, але ж вони нє невзорови, тому простіше добити того, хто ставить підпис під указом про надання громадянства України.
16.05.2025 17:06 Відповісти
яким же треба бути довбнем, щоб на самого себе наводити
16.05.2025 13:31 Відповісти
Перед обстрілами фігурант отримував від кураторів з ФСБ повідомлення з інструкцією покинути небезпечну зону. Джерело: https://censor.net/ua/p3552608
16.05.2025 17:08 Відповісти
РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ І ще раз РОЗСТРІЛИ потрібні
16.05.2025 13:35 Відповісти
У мене одне питннячко - а шо ото за тєло с голою дупою на фоні? То теж сєкрєтний агєнт?
16.05.2025 15:15 Відповісти
 
 