Наносил удары по Курщине: разоблачен "крот" ФСБ в рядах ВСУ, - СБУ. ФОТО

СБУ, при содействии Главнокомандующего ВСУ, задержала 31-летнего военнослужащего, который работал на ФСБ РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ задержала "крота" ФСБ у ЗСУ

Как отмечается, он служил водителем в штурмовом полку, выполнявшем задачи на Курском направлении. По данным следствия, предатель открыл оккупантам удаленный доступ к своему телефону, позволяя россиянам отслеживать его геолокацию в реальном времени и использовать его как "живой маяк" для наведения огня по позициям украинских войск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовила новые удары врага: на Полтавщине задержали агента рашистов, - СБУ

Перед обстрелами фигурант получал от кураторов из ФСБ сообщения с инструкцией покинуть опасную зону. Впоследствии он самовольно оставил часть и выехал в Харьков, где скрывался, ожидая дальнейших указаний от россиян и обещанный план побега в РФ.

СБУ задержала предателя в Харькове. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами шпионской деятельности. После задержания были проведены меры для безопасности позиций ВСУ.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

+9
Оцей хрестик на грудях - то завжди підозріло.
16.05.2025 13:23 Ответить
+7
Оце : "...за сприяння Головнокомандувача ЗСУ, затримала..." звучить вже як поганий анекдот. То малюк особисто кротів лове , тепер монгол. А що далі ,щєля почне героїчно ловити апалчЛєначєк в своєму оточенні ? Ну тут головне не вийти , на тих чЛєначєк які здавали кацапам пересування ЗСУ в 2014 році.
16.05.2025 13:17 Ответить
+4
за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/p3552608
Ну так!
У нас без сприяння Сирського не робиться нічого...
16.05.2025 13:20 Ответить
Гнида... Це не автівки палити...
16.05.2025 13:17 Ответить
Оце : "...за сприяння Головнокомандувача ЗСУ, затримала..." звучить вже як поганий анекдот. То малюк особисто кротів лове , тепер монгол. А що далі ,щєля почне героїчно ловити апалчЛєначєк в своєму оточенні ? Ну тут головне не вийти , на тих чЛєначєк які здавали кацапам пересування ЗСУ в 2014 році.
16.05.2025 13:17 Ответить
наступного разу головнокомандувач затримається в туалеті, а через це на позицію прилетить
16.05.2025 13:30 Ответить
за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/p3552608
Ну так!
У нас без сприяння Сирського не робиться нічого...
16.05.2025 13:20 Ответить
Оцей хрестик на грудях - то завжди підозріло.
16.05.2025 13:23 Ответить
а можно його громадянство комусь іншому віддати? У нас дохєра воює людей, які роками не можуть отримати українське громадянство.
16.05.2025 13:30 Ответить
Пропонуйте конкретну кандидатуру та добивайтеся.
16.05.2025 13:33 Ответить
кандидатур на фронті повно, але ж вони нє невзорови, тому простіше добити того, хто ставить підпис під указом про надання громадянства України.
16.05.2025 17:06 Ответить
яким же треба бути довбнем, щоб на самого себе наводити
16.05.2025 13:31 Ответить
Перед обстрілами фігурант отримував від кураторів з ФСБ повідомлення з інструкцією покинути небезпечну зону. Джерело: https://censor.net/ua/p3552608
16.05.2025 17:08 Ответить
РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ І ще раз РОЗСТРІЛИ потрібні
16.05.2025 13:35 Ответить
У мене одне питннячко - а шо ото за тєло с голою дупою на фоні? То теж сєкрєтний агєнт?
16.05.2025 15:15 Ответить
 
 