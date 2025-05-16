Наносил удары по Курщине: разоблачен "крот" ФСБ в рядах ВСУ, - СБУ. ФОТО

СБУ, при содействии Главнокомандующего ВСУ, задержала 31-летнего военнослужащего, который работал на ФСБ РФ.

Как отмечается, он служил водителем в штурмовом полку, выполнявшем задачи на Курском направлении. По данным следствия, предатель открыл оккупантам удаленный доступ к своему телефону, позволяя россиянам отслеживать его геолокацию в реальном времени и использовать его как "живой маяк" для наведения огня по позициям украинских войск.

Перед обстрелами фигурант получал от кураторов из ФСБ сообщения с инструкцией покинуть опасную зону. Впоследствии он самовольно оставил часть и выехал в Харьков, где скрывался, ожидая дальнейших указаний от россиян и обещанный план побега в РФ.

СБУ задержала предателя в Харькове. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами шпионской деятельности. После задержания были проведены меры для безопасности позиций ВСУ.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

