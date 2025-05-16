РУС
Готовила новые удары врага: в Полтавской области задержали агентку рашистов, - СБУ

СБУ задержала агентку ФСБ в Кременчуге

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одну участницу агентурной сети ФСБ, которую спецслужба разоблачила на Полтавщине в ноябре 2024 года. Тогда сотрудники СБУ задержали двух российских агентов, которые корректировали вражеские атаки по региону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас задержана их сообщница, которая после разоблачения ячейки "залегла на дно", а затем получила сигнал от куратора на продолжение подрывной деятельности.

По материалам дела, фигуранткой оказалась 21-летняя жительница Кременчуга, которая готовила координаты для воздушных атак рашистов.

Одной из потенциальных целей врага было админздание местного правоохранительного органа. Чтобы выяснить наличие личного состава в нем, агент установила напротив объекта скрытую видеокамеру с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Также, готовя авиаудар, оккупанты надеялись "обойти" украинскую ПВО. Для этого они поручили предательнице вычислить боевые позиции радиолокационных станций ВСУ.

Военные контрразведчики СБУ разоблачили агента сразу после ее "активации", задокументировали преступления фигурантки и задержали по месту жительства.

Одновременно с этим Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников.

Во время обысков в доме задержанной изъята компьютерная техника и мобильный телефон, с которого фигурантка "отчитывалась" куратору. Персональные данные этой кадровой сотрудницы ФСБ уже установлены Службой безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хотел передать РФ данные об обороне Черкасской области: СБУ задержала агента ФСБ

 

Ось так продажна паскуда і здохнеш в тюрязі ,мене дивує тупість цих істот які за криваві рашиські так звані гроші готові убивати своїх земляків що б ви всі виздихали, навіщо вас породили. Чомусь досі існують ворожі телеграм канали ?
16.05.2025 10:30 Ответить
16.05.2025 10:24 Ответить
+5
А чорму відразу агентка ФСБ? На стіні український правор, на екрані телевізора шмарафон, постійна глядачка концертів "кварталу" і "сватів"..., точно як її Лідор, одягапє вишиванку, а дії проводить на користь ворога. Конспігація!!!
16.05.2025 10:40 Ответить
16.05.2025 10:24 Ответить
Чергова мерзота...
16.05.2025 10:25 Ответить
Такуих гнид потенційно кожна десята, шарікових під час совка сюди наїхало багато(((
16.05.2025 10:29 Ответить
16.05.2025 10:30 Ответить
А , чому не повідомляють прізвища таких персонажів ? Народ повинен знати своїх ,, героїв".
16.05.2025 10:35 Ответить
Позаду висить предмет, яким потрібно задушити суку.
16.05.2025 10:40 Ответить
16.05.2025 10:40 Ответить
...розстрілювати одразу таких тварюк!!!
16.05.2025 10:42 Ответить
Поховайте її живцем
17.05.2025 16:33 Ответить
 
 