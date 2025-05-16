Готовила новые удары врага: в Полтавской области задержали агентку рашистов, - СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одну участницу агентурной сети ФСБ, которую спецслужба разоблачила на Полтавщине в ноябре 2024 года. Тогда сотрудники СБУ задержали двух российских агентов, которые корректировали вражеские атаки по региону.

Сейчас задержана их сообщница, которая после разоблачения ячейки "залегла на дно", а затем получила сигнал от куратора на продолжение подрывной деятельности.

По материалам дела, фигуранткой оказалась 21-летняя жительница Кременчуга, которая готовила координаты для воздушных атак рашистов.

Одной из потенциальных целей врага было админздание местного правоохранительного органа. Чтобы выяснить наличие личного состава в нем, агент установила напротив объекта скрытую видеокамеру с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Также, готовя авиаудар, оккупанты надеялись "обойти" украинскую ПВО. Для этого они поручили предательнице вычислить боевые позиции радиолокационных станций ВСУ.

Военные контрразведчики СБУ разоблачили агента сразу после ее "активации", задокументировали преступления фигурантки и задержали по месту жительства.

Одновременно с этим Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников.

Во время обысков в доме задержанной изъята компьютерная техника и мобильный телефон, с которого фигурантка "отчитывалась" куратору. Персональные данные этой кадровой сотрудницы ФСБ уже установлены Службой безопасности.

