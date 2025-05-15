РУС
Хотел передать РФ данные об обороне Черкасской области: СБУ задержала агента ФСБ

Агент ФСБ задержан в Черкассах. Подробности от СБУ

В Черкассах задержан агент ФСБ, который пытался продать РФ закрытую информацию о военных объектах области, чтобы скорректировать по ним российские удары.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Агентом оказался 36-летний местный житель, которого спецслужбы РФ завербовали через Телеграмм-каналы.

"Предатель "втемную" использовал своего знакомого военного, от которого получил служебную "флешку" с информацией об одном из военных объектов региона. Кроме того, он шпионил за мобильными огневыми группами ПВО, которые защищают воздушное пространство региона, а также сообщал рашистам о последствиях вражеских ударов", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали, когда тот готовил отчет с очередной развединформацией.

Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ (20325) Черкассы (870) корректировщик (104) Черкасская область (114) Черкасский район (57)
Втемну використав? Цікавий військовий котрий розкидається флешками з закритими даними.
15.05.2025 10:11 Ответить
Це як нелегально продати зброю, а її потім в темну використають для злочину)))
15.05.2025 10:27 Ответить
А як це "в темну" можна отримати від військового флешку з інформацією про військовий об'єкт? Не треба корчити з себе дурнів!
15.05.2025 10:12 Ответить
цих ******* по 111-й частині 2-й вже стає більше ніж полонених росіян. І їх не стає менше, ловлять кожен день.
15.05.2025 10:12 Ответить
Це, черговий продовжувач, справи зеленського-абдристовича?!?
Прикла, щоденної бездіяльності=саботажу з 2019 року, законотворців з урядового кварталу щодо внесення, відповідно до невідкладних потреб сьогодення, особливо з 2022 року, змін до законодавства, у посиленні суворості ПОКАРАННЯ, в Особливий період та дії правового режиму воєнного стану! Тому це, і спонукає зрадників України, до більш АКТИВНОГО нанесенню шкоди національним інтересам України!!
Оманські домовленості, виконуються групою осіб в урядовому кварталі!
Тому і тікають, нікчемні Генпрокурори за кордон, знаючи про реальний стан злочинів привладних осіб!
15.05.2025 10:20 Ответить
Як можна "втемну"отримати флешку зі службовою інформацією? Треба нашій розвідці взяти цей метод на озброєння.
15.05.2025 11:06 Ответить
ПУБЛІЧНА СТРАТА !!! Єдиний дієвий метод боротьби з поганню !!!
15.05.2025 11:18 Ответить
 
 