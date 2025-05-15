Хотел передать РФ данные об обороне Черкасской области: СБУ задержала агента ФСБ
В Черкассах задержан агент ФСБ, который пытался продать РФ закрытую информацию о военных объектах области, чтобы скорректировать по ним российские удары.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Агентом оказался 36-летний местный житель, которого спецслужбы РФ завербовали через Телеграмм-каналы.
"Предатель "втемную" использовал своего знакомого военного, от которого получил служебную "флешку" с информацией об одном из военных объектов региона. Кроме того, он шпионил за мобильными огневыми группами ПВО, которые защищают воздушное пространство региона, а также сообщал рашистам о последствиях вражеских ударов", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали, когда тот готовил отчет с очередной развединформацией.
Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами работы на РФ.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Прикла, щоденної бездіяльності=саботажу з 2019 року, законотворців з урядового кварталу щодо внесення, відповідно до невідкладних потреб сьогодення, особливо з 2022 року, змін до законодавства, у посиленні суворості ПОКАРАННЯ, в Особливий період та дії правового режиму воєнного стану! Тому це, і спонукає зрадників України, до більш АКТИВНОГО нанесенню шкоди національним інтересам України!!
Оманські домовленості, виконуються групою осіб в урядовому кварталі!
Тому і тікають, нікчемні Генпрокурори за кордон, знаючи про реальний стан злочинів привладних осіб!