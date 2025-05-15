Хотел передать РФ данные об обороне Черкасской области: СБУ задержала агента ФСБ

В Черкассах задержан агент ФСБ, который пытался продать РФ закрытую информацию о военных объектах области, чтобы скорректировать по ним российские удары.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Агентом оказался 36-летний местный житель, которого спецслужбы РФ завербовали через Телеграмм-каналы.

"Предатель "втемную" использовал своего знакомого военного, от которого получил служебную "флешку" с информацией об одном из военных объектов региона. Кроме того, он шпионил за мобильными огневыми группами ПВО, которые защищают воздушное пространство региона, а также сообщал рашистам о последствиях вражеских ударов", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали, когда тот готовил отчет с очередной развединформацией.

Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

