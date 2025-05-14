Ждали оккупации новых территорий Украины: задержаны 4 прокремлевских интернет-агитатора, - СБУ
Служба безопасности задержала еще четырех прокремлевских интернет-агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ и отрицали военные преступления рашистов.
Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
В каких регионах задержали агитаторов?
Так, в Чернигове задержана 41-летняя секретарь местного суда, призывавшая рашистов к массированным обстрелам украинских городов, в частности - гражданской инфраструктуры.
Об этом она регулярно рассказывала своим знакомым в России, с которыми разговаривала по телефону.
В Киеве разоблачили 24-летнего местного безработного, который по заказу ФСБ должен был распространять листовки с фейками кремлевской пропаганды.
Чтобы выполнить эту задачу, молодой человек получил от оккупантов электронный макет этого флаера. Среди прочего, на рисунке был QR-код, который направлял пользователей к антиукраинскому интернет-сообществу.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта, когда он заказал в типографии печать первой партии пророссийских листовок в количестве 900 шт.
В Харькове СБУ задержала 56-летнего горожанина, который создал канал на российской платформе "Рутуб", чтобы призвать рашистов к захвату региона.
Кроме этого, он администрировал Телеграмм-канал, где популяризировал оккупационные группировки РФ и пытался дискредитировать ВСУ.
В Винницкой области задержан 60-летний житель Гайсинского района. На своей странице в запрещенных "Одноклассниках" он распространял сообщения в поддержку оккупации восточных областей Украины.
Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу РФ.
Подозрения агитаторам
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (незаконченное покушение на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- чч 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
- ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
- ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и к изменению государственной границы Украины).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
їх тут повно,різних мастей
Мдя. Колобки реально уху їли...
- сколько из них слуг народа?
- сколько из них мусоров?
- сколько из них сбушников местного разлива?
всі вони москвороті...