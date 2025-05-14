Ждали оккупации новых территорий Украины: задержаны 4 прокремлевских интернет-агитатора, - СБУ

Служба безопасности задержала еще четырех прокремлевских интернет-агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ и отрицали военные преступления рашистов.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В каких регионах задержали агитаторов?

Так, в Чернигове задержана 41-летняя секретарь местного суда, призывавшая рашистов к массированным обстрелам украинских городов, в частности - гражданской инфраструктуры.

Об этом она регулярно рассказывала своим знакомым в России, с которыми разговаривала по телефону.

В Киеве разоблачили 24-летнего местного безработного, который по заказу ФСБ должен был распространять листовки с фейками кремлевской пропаганды.

Чтобы выполнить эту задачу, молодой человек получил от оккупантов электронный макет этого флаера. Среди прочего, на рисунке был QR-код, который направлял пользователей к антиукраинскому интернет-сообществу.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта, когда он заказал в типографии печать первой партии пророссийских листовок в количестве 900 шт.

В Харькове СБУ задержала 56-летнего горожанина, который создал канал на российской платформе "Рутуб", чтобы призвать рашистов к захвату региона.

Кроме этого, он администрировал Телеграмм-канал, где популяризировал оккупационные группировки РФ и пытался дискредитировать ВСУ.

В Винницкой области задержан 60-летний житель Гайсинского района. На своей странице в запрещенных "Одноклассниках" он распространял сообщения в поддержку оккупации восточных областей Украины.

Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу РФ.

Подозрения агитаторам

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (незаконченное покушение на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

чч 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и к изменению государственной границы Украины).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

