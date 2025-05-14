РУС
3 518 15

Ждали оккупации новых территорий Украины: задержаны 4 прокремлевских интернет-агитатора, - СБУ

СБУ задержала пророссийских агитаторов в Киеве и 3 областях Украины

Служба безопасности задержала еще четырех прокремлевских интернет-агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ и отрицали военные преступления рашистов.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В каких регионах задержали агитаторов?

Так, в Чернигове задержана 41-летняя секретарь местного суда, призывавшая рашистов к массированным обстрелам украинских городов, в частности - гражданской инфраструктуры.

Об этом она регулярно рассказывала своим знакомым в России, с которыми разговаривала по телефону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны 5 пророссийских агитаторов на Киевщине и Прикарпатье: среди них однопартиец экс-нардепа-предателя Мураева, - СБУ

В Киеве разоблачили 24-летнего местного безработного, который по заказу ФСБ должен был распространять листовки с фейками кремлевской пропаганды.

Чтобы выполнить эту задачу, молодой человек получил от оккупантов электронный макет этого флаера. Среди прочего, на рисунке был QR-код, который направлял пользователей к антиукраинскому интернет-сообществу.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта, когда он заказал в типографии печать первой партии пророссийских листовок в количестве 900 шт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выкрикивал пророссийские лозунги во время минуты молчания в Чернигове: мужчина получил 4 года пробации, - СМИ

В Харькове СБУ задержала 56-летнего горожанина, который создал канал на российской платформе "Рутуб", чтобы призвать рашистов к захвату региона.

Кроме этого, он администрировал Телеграмм-канал, где популяризировал оккупационные группировки РФ и пытался дискредитировать ВСУ.

В Винницкой области задержан 60-летний житель Гайсинского района. На своей странице в запрещенных "Одноклассниках" он распространял сообщения в поддержку оккупации восточных областей Украины.

Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Призывали расстреливать украинцев и восхваляли Путина: СБУ задержала трех пророссийских агитаторов в Киеве и области. ФОТО

Подозрения агитаторам

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (незаконченное покушение на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • чч 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
  • ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и к изменению государственной границы Украины).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также читайте: Задержаны четыре пророссийских агитатора, которые восхваляли Путина и призывали восстановить СССР, - СБУ. ФОТОрепортаж

агитация (510) Винницкая область (1079) Киев (26000) СБУ (20317) Харьков (7728) Чернигов (903)
+6
Ще б на Цензорі пошукали,
їх тут повно,різних мастей
показать весь комментарий
14.05.2025 16:18 Ответить
+6
й що з ними зробиш, вони сидять десь за кордоном, або в прекрасній динирії й пишуть різну хню, за яку отримують гроші від тих, хто одного прекрасного дня, або вечора посадять їх в яму й будуть дивитись, як вони перегризають один одному горло...
показать весь комментарий
14.05.2025 16:22 Ответить
+5
...затримали фігуранта, коли він замовив у типографії друк першої партії проросійських листівок...

Мдя. Колобки реально уху їли...
показать весь комментарий
14.05.2025 16:21 Ответить
