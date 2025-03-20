Призывали расстреливать украинцев и восхваляли Путина: СБУ задержала трех пророссийских агитаторов в Киеве и области. ФОТО
В Киеве и области задержаны три пророссийских интернет-агитатора, которые оправдывали агрессию РФ и военные преступления оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В столице была задержана 55-летняя присяжная одного из столичных судов, которая восхваляла Путина и призывала к оккупации всей территории Украины.
"Женщина публиковала враждебный контент в своих комментариях на Телеграм-каналах. Для конспирации фигурантка действовала через анонимный аккаунт, но СБУ все равно нашла злоумышленницу", - говорится в сообщении.
В Святошинском районе Киева задержан 49-летний водитель экспресс-доставки, который называл вооруженную агрессию РФ "гражданской войной" и пытался дискредитировать Силы обороны.
Для распространения кремлевской пропаганды фигурант делал собственные эфиры в Тик-Токе с аудиторией в 50 тыс. пользователей и репостил там видео с интернет-ресурсов РФ.
В Броварах (Киевская область) задержали таксиста, который в Telegram-каналах призывал к репрессиям и расстрелам украинцев в случае оккупации столицы.
Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности всех трех задержанных.
Сейчас им сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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навіщо мокнути під дощем розклеючи диверсійні листівки ?
дякуючи ЗЄльоной владі підривна діяльність проти України робиться через ворожі тєлєги та тік-токи
уявляю, який би стояв галас. якби до 2019-ого заїкнулися про закриття телеграма.
а як затято сьогоднішні інстаблогерки нагороджені ГУР пишуть про те, що "раніше ж інформації не було, ніхто не розповідав їм, що Крим анексовано", "ніхто не казав, що в країні вже з 14-ого - війна", а не розповідала та все приховувала від нещасних, та сама погана "інша влада".
А через таких виродків ( в тому числі) і сталася війна! В тому числі гібрида, з пос. 2013/2014 ро
Хіба ні?
бо Ви стежили за персоною та вели приховану з'йомку
"...приховане відеоспостереження може бути використано в інтересах кримінального слідства, але тільки правоохоронними органами: міліцією, СБУ. Відеотехніка, яку використовують силові служби, відноситься до категорії спеціальних технічних засобів, які детально описані, в законі також є уточнення з приводу того, де дана аудіо або відеотехніка може бути розміщена і як замаскована."
ось така "війна за Незалежність"
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