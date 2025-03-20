Призывали расстреливать украинцев и восхваляли Путина: СБУ задержала трех пророссийских агитаторов в Киеве и области. ФОТО

В Киеве и области задержаны три пророссийских интернет-агитатора, которые оправдывали агрессию РФ и военные преступления оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В столице была задержана 55-летняя присяжная одного из столичных судов, которая восхваляла Путина и призывала к оккупации всей территории Украины.

"Женщина публиковала враждебный контент в своих комментариях на Телеграм-каналах. Для конспирации фигурантка действовала через анонимный аккаунт, но СБУ все равно нашла злоумышленницу", - говорится в сообщении.

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В Святошинском районе Киева задержан 49-летний водитель экспресс-доставки, который называл вооруженную агрессию РФ "гражданской войной" и пытался дискредитировать Силы обороны.

Для распространения кремлевской пропаганды фигурант делал собственные эфиры в Тик-Токе с аудиторией в 50 тыс. пользователей и репостил там видео с интернет-ресурсов РФ.

В Броварах (Киевская область) задержали таксиста, который в Telegram-каналах призывал к репрессиям и расстрелам украинцев в случае оккупации столицы.

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Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности всех трех задержанных.

Сейчас им сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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