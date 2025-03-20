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Новости Фото Пророссийские агитаторы
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Призывали расстреливать украинцев и восхваляли Путина: СБУ задержала трех пророссийских агитаторов в Киеве и области. ФОТО

В Киеве и области задержаны три пророссийских интернет-агитатора, которые оправдывали агрессию РФ и военные преступления оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В столице была задержана 55-летняя присяжная одного из столичных судов, которая восхваляла Путина и призывала к оккупации всей территории Украины.

"Женщина публиковала враждебный контент в своих комментариях на Телеграм-каналах. Для конспирации фигурантка действовала через анонимный аккаунт, но СБУ все равно нашла злоумышленницу", - говорится в сообщении.

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В Святошинском районе Киева задержан 49-летний водитель экспресс-доставки, который называл вооруженную агрессию РФ "гражданской войной" и пытался дискредитировать Силы обороны.

Для распространения кремлевской пропаганды фигурант делал собственные эфиры в Тик-Токе с аудиторией в 50 тыс. пользователей и репостил там видео с интернет-ресурсов РФ.

В Броварах (Киевская область) задержали таксиста, который в Telegram-каналах призывал к репрессиям и расстрелам украинцев в случае оккупации столицы.

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Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности всех трех задержанных.

Сейчас им сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Три интернет-агитатора задержаны в Киеве и области
Три интернет-агитатора задержаны в Киеве и области

Автор: 

Бровары (337) Киев (25499) Киевская область (4122) СБУ (19874) Броварский район (17)


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Топ комментарии
+20
І такі уроди живуть з нами по сусідству.
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20.03.2025 16:22
+14
Присяжна в суді?!? Їх туди що за оголошенням набирають кого завгодно?
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20.03.2025 16:23
+11
"Уявляєте, як-би стібався в "95-му кварталі" Зеленський, якби президент України виглядів таким ДЛБЙБом, як зараз?...".
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20.03.2025 17:19
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І такі уроди живуть з нами по сусідству.
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20.03.2025 16:22 Ответить
За це розстрілють.
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20.03.2025 16:22 Ответить
І чому б їх не пристрелити "прі папиткє бєгства"? З висловленням, звичайно, жалю пізДніше.
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20.03.2025 16:23 Ответить
Присяжна в суді?!? Їх туди що за оголошенням набирають кого завгодно?
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20.03.2025 16:23 Ответить
За партквитками зєлєнскіх слуг.
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20.03.2025 16:29 Ответить
В принципі так, за оголошенням )
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20.03.2025 16:46 Ответить
фігурант робив власні ефіри у Тік-Току з аудиторією у 50 тис. користувачів !!!!!!

навіщо мокнути під дощем розклеючи диверсійні листівки ?
дякуючи ЗЄльоной владі підривна діяльність проти України робиться через ворожі тєлєги та тік-токи
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20.03.2025 16:40 Ответить
ооо, який же стояв крик та галас, коли "інша влада" закривала "вконтактє" та "яндекс", як верещав зеленський та поціновувачі, коли забороняли "свати", все це були, на їхню думку, прояви наступу на демократію та ознаки диктатури.
уявляю, який би стояв галас. якби до 2019-ого заїкнулися про закриття телеграма.
а як затято сьогоднішні інстаблогерки нагороджені ГУР пишуть про те, що "раніше ж інформації не було, ніхто не розповідав їм, що Крим анексовано", "ніхто не казав, що в країні вже з 14-ого - війна", а не розповідала та все приховувала від нещасних, та сама погана "інша влада".
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20.03.2025 16:53 Ответить
"Уявляєте, як-би стібався в "95-му кварталі" Зеленський, якби президент України виглядів таким ДЛБЙБом, як зараз?...".
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20.03.2025 17:19 Ответить
Світи інформбульбашок в яких ці "однокласники" жили полопали ,а тут реальність буцигарні і крик зі сраки ,За что!
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20.03.2025 16:46 Ответить
Шкода що цей крик на роки запізнився;!
А через таких виродків ( в тому числі) і сталася війна! В тому числі гібрида, з пос. 2013/2014 ро
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20.03.2025 18:14 Ответить
....чиряк на сраці, бруднеє простирадло і...
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20.03.2025 18:14 Ответить
Кажуть в Одесі була одна людина, яка теж закликала "розстрілювати українців". Кажуть, з людиною щось сталося...
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20.03.2025 16:52 Ответить
З людиною, яка викрала цю людину теж нещодавно щось сталося.
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20.03.2025 17:07 Ответить
Так-так... мабуть ми з вами про одну і ту саму особу... От тільки прізвище не пригадаю... Склєроз у мене...
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20.03.2025 18:27 Ответить
В темах про навідників теж жваво закликають "розстрілювати українців".
Хіба ні?
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20.03.2025 19:17 Ответить
а як зафільмувати на телефон виступи прокацапської вати наприклад на Привозі чи притягнут іх до відповідальності? і куди треба звернутись
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20.03.2025 16:55 Ответить
притягнуть... Вас !!!!

бо Ви стежили за персоною та вели приховану з'йомку
"...приховане відеоспостереження може бути використано в інтересах кримінального слідства, але тільки правоохоронними органами: міліцією, СБУ. Відеотехніка, яку використовують силові служби, відноситься до категорії спеціальних технічних засобів, які детально описані, в законі також є уточнення з приводу того, де дана аудіо або відеотехніка може бути розміщена і як замаскована."

ось така "війна за Незалежність"

.
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20.03.2025 17:58 Ответить
У кожному суспільстві є ідіоти, але починаючи полювання на розумово-відсталих ми перетворюємося на рашку. Скільки ресурсів витрачено, щоб створити та вести кримінальни справи на цих недоумків. Краще б зробили щось корисне для фронту, ніж копатися у цьому лайні.
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20.03.2025 17:03 Ответить
Приїдь і ЗРОБИ... (Тільки не пиши тут про свої "донати" і про "волонтерство" в "Єрманії" - ми такого вже наслухалися доволі...).
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20.03.2025 17:22 Ответить
тобто за заклики до вбивства і виправдовування агресії не треба притягати до відповідальності?
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20.03.2025 17:38 Ответить
Ну давай всіх психичнохворих будемо садити до буцегарні. Вони ні хто і шоб вони не писали їх ніхто не серйозно несприймає. Зовсім інше, коли таке буде говорити відома людина, політек. А таксіст та водій-експедітор - це смішно. Правоохоронним органом нема чого робити.
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20.03.2025 20:53 Ответить
Цю паскуду треба фізично знищувати іншої мови ці виродки не розуміють ,а судді та там кожний третій такий особливо ті що з Донбасу.
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20.03.2025 17:11 Ответить
Ты смотри СБУ чётко как работает,а где там Комарницкий?
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20.03.2025 17:24 Ответить
До кобзона нечисть...
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20.03.2025 18:08 Ответить
треба РОЗСТРІЛЯТИ цих ворогів України
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20.03.2025 19:14 Ответить
На палю виродків.
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20.03.2025 19:20 Ответить
 
 