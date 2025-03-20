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Новости Приговоры за государственную измену
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Наводил российские Х-59 для атак по Чернигову: К 15 годам приговорен агент ФСБ, - СБУ

Осужден атента ФСБ

Еще один агент ФСБ, который действовал на Черниговщине, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что злоумышленник корректировал воздушные удары агрессора по северному региону Украины, в частности с применением ракет типа Х-59. Основными целями рашистов были пункты базирования Сил обороны на территории областного центра и его окрестностях.

С целью получить координаты военных объектов Украины ФСБ дистанционно завербовала работника местного завода, который искал "легкие деньги" на телеграм-каналах. Для выполнения вражеского задания он обходил местность и скрыто фотографировал потенциальные цели и обозначал их геолокации на гугл-картах. Собранные разведданные агент по мессенджеру передавал своему российскому куратору с помощью специально созданного телеграм-бота ФСБ.

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Сообщается, что военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предателя и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны и документирования разведывательной активности врага. На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала агента по месту его проживания в Чернигове.

В СБУ рассказали, что во время обыска в его частном доме изъяты мобильный телефон и планшет с доказательствами преступлений, а также боевая граната и патроны к стрелковому оружию. Мужчина признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

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Автор: 

СБУ (19874) ФСБ (1935) Черниговщина (1485) государственная измена (1535)


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Такие еще в сизо, так сказать , накладывают на себя руки. Не пойму, шо у них за логика такая, ведь впереди жизни еще на пол века...
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20.03.2025 13:34 Ответить
Чому 15 років а не газова камера чи стілець з електрикою?
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20.03.2025 13:50 Ответить
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20.03.2025 13:52 Ответить
Сказати що у нього відсутня сіра речовина в черепі теж буде неправда, адже він збирав інфу, наносив на мапу... Мабуть в кацапів є якісь віруси якйи йому вкололи.
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20.03.2025 14:28 Ответить
 
 