Шпион РФ из Приднестровья пытался украсть секретные дроновые технологии Украины, - СБУ. ФОТО

Вблизи Одессы задержан агент российского ГРУ, который хотел получить секретные украинские разработки в сфере беспилотных систем.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задержанный - житель так называемого Приднестровья, прибывший в Одесскую область. Мужчина должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, который работает с дронами.

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"После установления "контакта" с украинским воином агент надеялся получить через него техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БПЛА. На всех этапах вражеской спецоперации шпион докладывал своему куратору - "заместителю министра обороны Приднестровья", сотрудничающему с российским гру.

Служба безопасности разоблачила агента сразу, когда он прибыл в наше государство под видом предпринимателя, который якобы импортирует украинскую продовольственную продукцию", - говорится в сообщении.

После документирования каждого шага злоумышленника СБУ задержала его "на горячем", когда тот пытался получить флеш-носитель с секретной информацией в сфере БПЛА.

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"Фигурант планировал вывезти ее в непризнанное Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для РФ.

Но Служба безопасности сорвала планы врага. Кроме того, при задержании у шпиона было обнаружено два пистолета, которые сейчас направлены на экспертизу", - отметили там.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114 (шпионаж);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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