Шпион РФ из Приднестровья пытался украсть секретные дроновые технологии Украины, - СБУ. ФОТО
Вблизи Одессы задержан агент российского ГРУ, который хотел получить секретные украинские разработки в сфере беспилотных систем.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Задержанный - житель так называемого Приднестровья, прибывший в Одесскую область. Мужчина должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, который работает с дронами.
"После установления "контакта" с украинским воином агент надеялся получить через него техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БПЛА. На всех этапах вражеской спецоперации шпион докладывал своему куратору - "заместителю министра обороны Приднестровья", сотрудничающему с российским гру.
Служба безопасности разоблачила агента сразу, когда он прибыл в наше государство под видом предпринимателя, который якобы импортирует украинскую продовольственную продукцию", - говорится в сообщении.
После документирования каждого шага злоумышленника СБУ задержала его "на горячем", когда тот пытался получить флеш-носитель с секретной информацией в сфере БПЛА.
"Фигурант планировал вывезти ее в непризнанное Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для РФ.
Но Служба безопасности сорвала планы врага. Кроме того, при задержании у шпиона было обнаружено два пистолета, которые сейчас направлены на экспертизу", - отметили там.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114 (шпионаж);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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секретні дронові технології в одесі?
такі існують?
якийсь чувак з придністров'я?
сбу працює!
Ну допустим частоты управления узнать, программное обеспечение изучить - поверю. Но в остальном... . Про налаживание производства, да ещё и в приднестровье? Звучит анекдотично.
Да и что это за военный, который работал с дорогами? Это что за военный и откуда у него техническая документация, являющаяся государственной тайной?
А если серьезно: хорошо, если поймали шпийона, но презентация так себе