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Шпион РФ из Приднестровья пытался украсть секретные дроновые технологии Украины, - СБУ. ФОТО

Вблизи Одессы задержан агент российского ГРУ, который хотел получить секретные украинские разработки в сфере беспилотных систем.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задержанный - житель так называемого Приднестровья, прибывший в Одесскую область. Мужчина должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, который работает с дронами.

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"После установления "контакта" с украинским воином агент надеялся получить через него техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БПЛА. На всех этапах вражеской спецоперации шпион докладывал своему куратору - "заместителю министра обороны Приднестровья", сотрудничающему с российским гру.

Служба безопасности разоблачила агента сразу, когда он прибыл в наше государство под видом предпринимателя, который якобы импортирует украинскую продовольственную продукцию", - говорится в сообщении.

После документирования каждого шага злоумышленника СБУ задержала его "на горячем", когда тот пытался получить флеш-носитель с секретной информацией в сфере БПЛА.

СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья'я

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"Фигурант планировал вывезти ее в непризнанное Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для РФ.

Но Служба безопасности сорвала планы врага. Кроме того, при задержании у шпиона было обнаружено два пистолета, которые сейчас направлены на экспертизу", - отметили там.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114 (шпионаж);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Одесская область (3552) СБУ (19874) шпионаж (1383)


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Топ комментарии
+7
ПМР ФСБшне кубло, цей проект давно потрібно було закрити, під будь яким виправдовуванням с нашої сторони, там чисельність росіянців десь два батальона.
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20.03.2025 10:22
+3
ви не чули про секретні дронові технології в одесі? тому що секретні!!
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20.03.2025 10:47
+2
А то що - коло нього такий "флеш-носій" лежить, збоку?
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20.03.2025 10:20
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А то що - коло нього такий "флеш-носій" лежить, збоку?
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20.03.2025 10:20 Ответить
Берестяна грамота
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20.03.2025 10:42 Ответить
То може і є частина дрона?
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20.03.2025 12:20 Ответить
Без поняття - чого й питаю... Про "частину дрона" в статті нічого немає.
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20.03.2025 16:55 Ответить
А чи не схоче воно якось з-під варти втекти? Варта постріляла б трохи...
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20.03.2025 10:22 Ответить
ПМР ФСБшне кубло, цей проект давно потрібно було закрити, під будь яким виправдовуванням с нашої сторони, там чисельність росіянців десь два батальона.
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20.03.2025 10:22 Ответить
"Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества" Хорошо бы заодно и конфискацию всего Приднестровья произвести.
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20.03.2025 11:04 Ответить
В чиїх інтересах? По людські - в інтересах України (бо до ІІ Світової війни це була частина України - Одещина). Але це суперечить Хельсінській угоді. І чого ми повинні "тягать каштани з вогню" для Молдови? ПМР на нас не нападає... Вам треба - ви і "конфісковуйте"...
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20.03.2025 17:00 Ответить
КаЦапи з расійі , недокацапи з приздристровья вільно потрапляють до України !
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20.03.2025 10:22 Ответить
секретні дронові технології

секретні дронові технології в одесі?
такі існують?
якийсь чувак з придністров'я?
сбу працює!
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20.03.2025 10:22 Ответить
ви не чули про секретні дронові технології в одесі? тому що секретні!!
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20.03.2025 10:47 Ответить
Основа наших дальнобійних дронів - "авієтка" А-22, розроблена в Одесі...
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20.03.2025 17:01 Ответить
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20.03.2025 17:06 Ответить
Когда агента сивковича арестуете?
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20.03.2025 10:26 Ответить
гепнуть падлу при спробі втечі. у інших бажання відпаде. а оте українське судівництво соплежуйське ї тільки заохочує
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20.03.2025 10:40 Ответить
Цікаво а шо з тим хто йому флешку передавав на малій Арнаутський...
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20.03.2025 10:50 Ответить
Потрібно це розцінювати як привід до вторгнення в Придністров'я і зачистки від ФСБшної наволочі .
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20.03.2025 11:00 Ответить
с секретной информацией в сфере БПЛА.
Ну допустим частоты управления узнать, программное обеспечение изучить - поверю. Но в остальном... . Про налаживание производства, да ещё и в приднестровье? Звучит анекдотично.
Да и что это за военный, который работал с дорогами? Это что за военный и откуда у него техническая документация, являющаяся государственной тайной?
А если серьезно: хорошо, если поймали шпийона, но презентация так себе
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20.03.2025 11:06 Ответить
 
 