Разоблачен "крот" ФСБ в Государственном космическом агентстве, - СБУ. ФОТО

СБУ разоблачила высокопоставленного "крота" РФ в государственных органах Украины. Враждебным агентом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам дела, российская ФСБ завербовала этого агента в 2024 году. С тех пор украинская спецслужба поэтапно документировала каждый шаг злоумышленника и его взаимодействие с российскими кураторами. СБУ также использовала этого "крота" для дезинформирования врага, чтобы передавать через него рашистам выгодную для Украины информацию.

Как установило расследование, агент был завербован ФСБ через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами. Он согласился на сотрудничество с врагом в обмен на деньги, а после запланированного летом 2025 года выхода на пенсию - вообще планировал переехать в РФ.

Среди задач, которые перед "кротом" ставил враг, был сбор и передача секретной информации, которой он владел в силу своих должностных обязанностей. В частности, это данные о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, производящих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информация по производству Украиной высокоточных средств поражения и спутниковые снимки. По имеющимся данным, российская спецслужба надеялась использовать эти данные для воздушных ударов по стратегически важным объектам нашего государства.







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Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с анонимными чатами в мессенджерах и электронной почте, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.









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Следователи СБУ сообщили агенту РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.