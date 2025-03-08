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Новости Шпион ФСБ в Госкосмосе
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Разоблачен "крот" ФСБ в Государственном космическом агентстве, - СБУ. ФОТО

СБУ разоблачила высокопоставленного "крота" РФ в государственных органах Украины. Враждебным агентом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

шпион РФ в Госкосмосе

По материалам дела, российская ФСБ завербовала этого агента в 2024 году. С тех пор украинская спецслужба поэтапно документировала каждый шаг злоумышленника и его взаимодействие с российскими кураторами. СБУ также использовала этого "крота" для дезинформирования врага, чтобы передавать через него рашистам выгодную для Украины информацию.

Как установило расследование, агент был завербован ФСБ через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами. Он согласился на сотрудничество с врагом в обмен на деньги, а после запланированного летом 2025 года выхода на пенсию - вообще планировал переехать в РФ.

Среди задач, которые перед "кротом" ставил враг, был сбор и передача секретной информации, которой он владел в силу своих должностных обязанностей. В частности, это данные о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, производящих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информация по производству Украиной высокоточных средств поражения и спутниковые снимки. По имеющимся данным, российская спецслужба надеялась использовать эти данные для воздушных ударов по стратегически важным объектам нашего государства.

переписка с ФСБ шпиона в Госкосмосе
переписка с ФСБ шпиона в Госкосмосе
переписка с ФСБ шпиона в Госкосмосе

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ нейтрализовала еще одну агентурную группу спецслужб РФ в Николаеве: корректировали ракетно-пушечные удары по городу. ФОТОрепортаж


переписка с ФСБ шпиона в Госкосмосе

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с анонимными чатами в мессенджерах и электронной почте, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.


переписка с ФСБ шпиона в Госкосмосе
переписка с ФСБ шпиона в Госкосмосе
переписка с ФСБ шпиона в Госкосмосе

Смотрите также: Корректировали удары РФ по Славянску и Краматорску: задержаны два агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж


переписка с ФСБ шпиона в Госкосмосе

Следователи СБУ сообщили агенту РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (19843) ФСБ (1934) шпионаж (1379) Госкосмос (66)


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Топ комментарии
+65
Як це могло статися , що жінка людини, яка має доступ до секретної інформації, живе на ворожої території та ще і працює на окупантів. Як його могли допустити до секретних матеріалів?
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08.03.2025 12:50
+47
Нагадати хто був братом подоляка? Отож.
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08.03.2025 12:52
+46
Место крота под землёй, вот туда его и оправьте, это будет самым гуманных действием.
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08.03.2025 12:47
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Правила форума Совет форумчан
Место крота под землёй, вот туда его и оправьте, это будет самым гуманных действием.
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08.03.2025 12:47 Ответить
Дійсно, вбивати не потрібно, а закопати у землю на довічне зобов'язані ...
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08.03.2025 14:42 Ответить
Кроты, к тому же и слепы, так что сначала зенки его надо выковырять, а потом можно и под землю.
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09.03.2025 03:18 Ответить
Падлюка заслуговує на довічне 😡
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08.03.2025 12:48 Ответить
Тільки на воді, скільки протягне то і його. А годувати все життя велика честь для кротів і зрадників.
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08.03.2025 12:56 Ответить
Довічно годувати , падаль -ВБИВЦЮ ? По законам ВОЕННОГО часу - страта на ГИЛЯКУ ! Так було в Великій Британії у другу Світову
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08.03.2025 15:21 Ответить
А скільки ще таких кротів у різних органах влади, починаючи з самого верха?
Копати - не перекопати!
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08.03.2025 12:49 Ответить
Не питали у нього, чи він щось чув про такого собі дерьмака?
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08.03.2025 13:11 Ответить

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08.03.2025 12:49 Ответить
Як це могло статися , що жінка людини, яка має доступ до секретної інформації, живе на ворожої території та ще і працює на окупантів. Як його могли допустити до секретних матеріалів?
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08.03.2025 12:50 Ответить
Нагадати хто був братом подоляка? Отож.
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08.03.2025 12:52 Ответить
І батько Єрмака.
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08.03.2025 13:46 Ответить
Зейло інших не призначав ! Цє факт ! Дружина Баканова мала гр РФ і її сестра чоловіка який мав контакт з ФСБ ……… Зеленська була в «Миротворці» за заклики здавати пересування ЗСУза 15 000 руб …… Як , що , ЗЕЙЛО ,БУВ НЕ АГЕНТОМ « БУРАТІНО» , то за шість років ,вжє мав ПРЕДОСТАТНЬО часу змінити цю катастрофу ! Останній факт БОЙОВИХ генералів в кайданках в клітку , а ЗРАДНИКА ПІДРУЧНОГО САЛЬДО ВІдпустили під сміхотворну заставу ! Чому українці такі ………… не можу зрозуміти !
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08.03.2025 15:29 Ответить
коротка память у нашого народа. уже все азыбли, что зеленская здавала передвижение за 15к фублей, малороска по 8 грвен.
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08.03.2025 22:54 Ответить
Так само як і батьки головнокомандувача ЗСУ Сирського живуть в рашці, де він народився і де навіть вчився у військовому училищі.
Хто призначив агента кремля Сирського головнокомандувачем ЗСУ?
Такий самий агент пуйла верховний головнокомандувач Зеля.
Результат діяльності цих агентів кремля, які очолюють найвищі посади в ЗСУ та державі, ми всі бачимо по постійному відступі на фронті та щоденній здачі територій України пуйлу.
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08.03.2025 13:06 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-operatsiya-oos-syrskyi/29923991.html
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08.03.2025 13:31 Ответить
А хто очолював СБУ донедавна? Про дєрьмака, я вже мовчу.
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08.03.2025 13:23 Ответить
В ОПі їх не менше...
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08.03.2025 12:52 Ответить
Крот ФСБ Єрмак поза досяжністю нашою СБУ.
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08.03.2025 12:58 Ответить
А коли вже виявлять кротів в ОП, ВР, СБУ?
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08.03.2025 12:59 Ответить
коли буде команда "хфас"
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08.03.2025 13:08 Ответить
трамп таку команду вже не віддасть і не перевірить куди ділися гроші американських податківців. Це все одна каса.
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08.03.2025 13:14 Ответить
Ого, у нас є Космічне Агенство? А чим воно займається? В космос не літаємо, супутники не запускаємо, - а гроші на цю контору виділяються напевно немалі.
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08.03.2025 13:02 Ответить
є супутник притули невидимих яких передає точні координати. Така технологія що ніхто його не може виявити.
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08.03.2025 13:16 Ответить
А кому компанія Maxar передає супутникові знімки через програму GEGD за рішенням уряду США ???

кому ???
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08.03.2025 13:32 Ответить
Нашій розвідці напряму звісно.
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08.03.2025 13:35 Ответить
які також МАЮТЬ доступЬ до таємних супутникових знімків у Державному космічному агентстві
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08.03.2025 13:41 Ответить
У вас там напевно чоловік чи син працює, не покладаючи рук? Чи ви секретаркою?
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08.03.2025 13:43 Ответить
Маленька підказка: коли виділяєте капсом або жирним шрифтом все, що написали, розумним від цього воно не стає.
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08.03.2025 14:26 Ответить
я так думаю що ваші нерозношені докори не надають вашій особі філософського виразу.....
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08.03.2025 21:03 Ответить
І що, оцій падлюці Україна пенсію платила б? А скільки ще таких пенсіонерів-регресників у лугандоні?...
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08.03.2025 13:03 Ответить
пожизннеое
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08.03.2025 13:03 Ответить
Як взагалі він міг працювати в такій сфері маючи дружину у рашці??!!!
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08.03.2025 13:05 Ответить
Очевидно спецслужби недодивились
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08.03.2025 13:46 Ответить
Міг одружитись, уже займаючи посаду.
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08.03.2025 13:47 Ответить
В Україні не кроти,а колонії кротів((просто пошесть(((
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08.03.2025 13:07 Ответить
Пробував знайти державно таємницю в тому, чому Зеленский витратив купу купезну бюджетних коштів на запуск в Космос старого заліза 70-тих років під назвою "Січ-2". Він ніякої функції не виконує, і має проблеми з орбітою.
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08.03.2025 13:07 Ответить
Ти що експерт космічної галузі? Ось якраз вакансія зʼявилась
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08.03.2025 13:47 Ответить
Згідно з повідомленням Державного космічного агентства України 12 грудня 2012 року зв'язок з космічним апаратом «Січ-2» обірвався. Комісія, створена з цього приводу встановила «неможливість подальшого використання КА "Січ-2" у зв'язку з остаточною втратою енергопостачання».

Тобто це нормально, коли справний супутник просто так не виходить на зв'язок?
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08.03.2025 14:28 Ответить
"Станом на червень 2022 року супутник "Січ-2-30" функціонує в умовах неорієнтованого польоту виключно на сонячних ділянках орбіти з періодичним виходом із цього режиму. Поточні стани супутника й наземного сегмента унеможливлюють залучення систем та приладів корисного навантаження, а також побудову й утримання стійкої орієнтації в орбітальній системі координат та управління за допомогою програмних команд."
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08.03.2025 18:13 Ответить
От вам і ракетна програма.
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08.03.2025 13:07 Ответить
Хотіли, тварюкі. дізнатись, куди літають українські космічні кораблі. Не вийде!!!
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08.03.2025 13:08 Ответить
як куди? на шашлик
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08.03.2025 13:10 Ответить
Ой та годі вам, є ж цілий офіс кротів президента... Та я думаю, що в самому СеБеУ на керівних посадах сидить не менше воажних "давайте посчитаем"(с)Дюймовочка.
Хоча стоп, відмашку же не дали.
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08.03.2025 13:08 Ответить
А кто их проверяет. ?
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08.03.2025 13:08 Ответить
Можливо такі самі
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08.03.2025 13:49 Ответить
Вони перед оформленням на посаду на спецкомісії мамою клянуться.
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08.03.2025 14:58 Ответить
В Україні є виробник мінометів. Приватний. Хороші міномети, якість/ціна така, що відомі волонтери у нього купують, а вони погане не беруть, вони не МО.

"Українська правда", Фонд "Повернись живими" купував....

МО в 2024 теж замовила, зауважу без передоплати!!!!! Тобто приватний постачальник постачав, а МО по факту розплачувалося. Так було поставлено 2/3 річного об'єму контракту.

Все було добре поки в цех виробництва не прилетіло 3 іскандери. Це було в серпні. Виробник відновив виробництво через три місяці. Але не встиг вчасно закрити контракт, який закінчувався кінцем 2024 року. Підприємство звернулося до тодішньої очільниці АОЗ Марини Безрукової пролонгувати договір. Але ніт. В результаті, підприємству нарахували величезні штрафи за невиконання контракту, які зробили абсолютно нерентабельним їх виробництво.

Ще раз, зауважу, передоплати від МО не було, а штрафи були.

Далі вишенька на торті: підприємство в стислі терміни відновило виробництво і зробило ту кількість мінометів, які вимагалися по контракту. Вони лежать на складі, але МО їх не забирає, бо в 2025 році взагалі не були закладені кошти на купівлю мінометів для армії.

Тобто історія, це повне фіаско, як для відчизняного виробника, так і для солдата в окопі...

Джерело: https://censor.net/ua/b3539778
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08.03.2025 13:09 Ответить
Зато ЗЕлупа з єрмаком, які злили москалоті нашу спецоперацію по вагнерівцям, та "друг дєцтва" ЗЕлупи, Ваня Баканов, досі на свободі, до них жодних претензій, хоча у цих покидьків на лобі вже давно намальована 111 стаття КК України за держзраду.
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08.03.2025 13:15 Ответить
Зелені покидьки геть зруйнували дерджавні інституції...
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08.03.2025 13:17 Ответить
Все випитати і під ніж ссуку!
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08.03.2025 13:22 Ответить
Главное, чтобы высокопоставленные кроты не слили под амерским давлением Украину.

Сейчас провластный аккаунт опубликовал план капитуляции от команды Зеленского:

https://x.com/StaVlb/status/1898312900193783924
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08.03.2025 13:30 Ответить
Все ,, вокруг да около" , а головного крота за сраку взяти слабо .
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08.03.2025 13:30 Ответить
Що знову вяли на роботу з руснявим паспортом? Ну так це ж обов'язкова умова для роботи в українських державних установах..
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08.03.2025 13:34 Ответить
Це агенство не про космос , про відмивання грошей .
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08.03.2025 13:41 Ответить
Ще одна контора "Рога и копыта" по одеситам Ільфу і Петрову.
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08.03.2025 13:45 Ответить
Що таке "агенство ПРО космос"? ПРО космос може бути розповідь чи казка. Але ніяк не агентство. Оці всі довбні, які пхають оце дурнувате ПРО куди треба, і куди не треба, хоч розуміють сенс того, що вони морозять?
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08.03.2025 14:04 Ответить
Так у нас і купа адміралів в наявності. Напевно про запас, на всяк випадок. )
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08.03.2025 14:17 Ответить
"Агент був завербований фсб через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші".
Це про кого, на кого натяк?...
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08.03.2025 13:57 Ответить
Кацапне "кроты" в Украине больше не понадобятся, они будут получать все разведданные прямо из Белого дома!
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08.03.2025 14:14 Ответить
А скільки в кацапській владі було викрито українських "кротів"?
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08.03.2025 14:30 Ответить
Буданофф говорив,що в нього є свої люди серед оточення путіна: щоб когось викрили з них - не повідомлялось.
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08.03.2025 14:46 Ответить
Як зручно...
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08.03.2025 15:00 Ответить
тут вже РОЗСТІЛ не підходить, тут треба ЧЕТВЕРТУВАННЯ і СПАЛЕННЯ
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08.03.2025 14:32 Ответить
Почніть з головного крота.
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08.03.2025 14:54 Ответить
Це він починає,щоб з нього не починали.
А розпочинав з кадрової політики,слідуючи принципу вождя всіх народів: кадри решают всьо.
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08.03.2025 15:41 Ответить
На переговорах в Саудовской Аравии украинскую делегацию будкт возглавлять главный крот -

Станом на 8 березня планується, що на зустріч з представниками США до Саудівській Аравії від України поїдуть, окрім глави Офісу президента Андрія Єрмака, ще три посадовці.

Джерело: співрозмовники УП, наближені до команди президента

Деталі: Серед них - очільник МЗС Андрій Сибіга, перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко та заступник Єрмака Павло Паліса.
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08.03.2025 15:28 Ответить
Хотя само по себе космическое агентство в стране которая даже кукурузники выпускать не может, звучит смешно - новости про кротов интересуют исключительно в контексте "суд вынес приговор".

А кого там СБУ попросило пофоткаться с табличкой "терпила" - ващще монопенисуально.
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08.03.2025 15:33 Ответить
іванов, петров, сідоров за російським ( руським кораблем) на паРашні смердючий болота
Взад і мекайте там про ***** та кінську голову
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08.03.2025 21:25 Ответить
блд. зробіть щось жахливе з ним.
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08.03.2025 15:55 Ответить
хотів вкрасти супутник Притули?
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08.03.2025 15:56 Ответить
А до зливу не можна було взяти
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08.03.2025 17:12 Ответить
... треба почати ловити кротів із самого верху ,із ОП... і до самого низу ...
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08.03.2025 17:33 Ответить
Тю, все по мелочевке, да по мелочевке. Тре браты за нiздрi главкрота, ось тодi все й угомониться.
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08.03.2025 18:03 Ответить
Всі хто має родинні звязки з *********** мають бути звільнені з усіх посад з доступом до державної таємниці. Крапка. В Кабміні лише 15,5% українці, а решта жиди і кацапи! А потім дивуються що відбувається якась фуйня. Так вона і має відбуватися бо керують країною мудаки.
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08.03.2025 19:12 Ответить
Хіба не перевіряють осіб допущених до секретної інформації. А це явно кадр "палений"- дружина в кацапії.
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08.03.2025 19:37 Ответить
Викрили, то треба було при затриманні...як ви вмієте, щоб не чинив спротиву. А для профілактики, то всіх з того агенства.
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08.03.2025 19:51 Ответить
А чому не дочекалися його виходу на пенсію, ще б і платили для прикриття? А деза це коли замість совкового ангара вказали коордінати житлового будинку, чи все ж смітника якогось?
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08.03.2025 20:00 Ответить
Цікаво-в лікарні яка віднесена до ЗКІ всі співробітники заповнюючи анкети про родичів в росії ,білорусії; про виїзди в ці країни. А тут людина має доступ до секретної інформації. Питання? Служба божа робить красиву картинку, але не справжню роботу!?
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08.03.2025 21:03 Ответить
Кроти ******* червячків, тому спочатку нагодувати його хробаками, а потім в його стихію, під землю. Смерть ординським окупантам.
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08.03.2025 21:03 Ответить
Он бы ещё и украинскую пенсию в РФ получал ьы
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08.03.2025 21:26 Ответить
скільки ще таких ?
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08.03.2025 21:41 Ответить
Це ще один, з отієї свори зрадників України що причаїлися на посадах в Секретаріаті КМУ, ЦОВВ, ОДА, ВРУ та адміністрації, дус, суддівських, СБУ, ….
Жодного не покарали як карають зрадника-убивцю Українців!
Усі з часом починають гадити з московії, після їх обміну! Деркач, мертвечук, бай, мехеда, тому підтвердження!
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08.03.2025 21:57 Ответить
да там все СБУ агены ФСБ, это ж филиал.
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08.03.2025 22:52 Ответить
Главное в расследовании не выйти на самих себя, ведь проверять их должны были СБУ 🤣🤣
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09.03.2025 08:55 Ответить
Черновецкий: "Да, я Космонавт, абсолютно реальный"
Директор агенства

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09.03.2025 11:17 Ответить
Почему нет фото человека? Украина должна знать героев !!! Или этот человек нужен власти ? Вообщем стаду не нужно знать предателей только на фронт нужно
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09.03.2025 11:36 Ответить
 
 