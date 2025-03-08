Разоблачен "крот" ФСБ в Государственном космическом агентстве, - СБУ. ФОТО
СБУ разоблачила высокопоставленного "крота" РФ в государственных органах Украины. Враждебным агентом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По материалам дела, российская ФСБ завербовала этого агента в 2024 году. С тех пор украинская спецслужба поэтапно документировала каждый шаг злоумышленника и его взаимодействие с российскими кураторами. СБУ также использовала этого "крота" для дезинформирования врага, чтобы передавать через него рашистам выгодную для Украины информацию.
Как установило расследование, агент был завербован ФСБ через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами. Он согласился на сотрудничество с врагом в обмен на деньги, а после запланированного летом 2025 года выхода на пенсию - вообще планировал переехать в РФ.
Среди задач, которые перед "кротом" ставил враг, был сбор и передача секретной информации, которой он владел в силу своих должностных обязанностей. В частности, это данные о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, производящих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информация по производству Украиной высокоточных средств поражения и спутниковые снимки. По имеющимся данным, российская спецслужба надеялась использовать эти данные для воздушных ударов по стратегически важным объектам нашего государства.
Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с анонимными чатами в мессенджерах и электронной почте, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.
Следователи СБУ сообщили агенту РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Копати - не перекопати!
Хто призначив агента кремля Сирського головнокомандувачем ЗСУ?
Такий самий агент пуйла верховний головнокомандувач Зеля.
Результат діяльності цих агентів кремля, які очолюють найвищі посади в ЗСУ та державі, ми всі бачимо по постійному відступі на фронті та щоденній здачі територій України пуйлу.
кому ???
Тобто це нормально, коли справний супутник просто так не виходить на зв'язок?
кротівпрезидента... Та я думаю, що в самому СеБеУ на керівних посадах сидить не менше воажних "давайте посчитаем"(с)Дюймовочка.
Хоча стоп, відмашку же не дали.
"Українська правда", Фонд "Повернись живими" купував....
МО в 2024 теж замовила, зауважу без передоплати!!!!! Тобто приватний постачальник постачав, а МО по факту розплачувалося. Так було поставлено 2/3 річного об'єму контракту.
Все було добре поки в цех виробництва не прилетіло 3 іскандери. Це було в серпні. Виробник відновив виробництво через три місяці. Але не встиг вчасно закрити контракт, який закінчувався кінцем 2024 року. Підприємство звернулося до тодішньої очільниці АОЗ Марини Безрукової пролонгувати договір. Але ніт. В результаті, підприємству нарахували величезні штрафи за невиконання контракту, які зробили абсолютно нерентабельним їх виробництво.
Ще раз, зауважу, передоплати від МО не було, а штрафи були.
Далі вишенька на торті: підприємство в стислі терміни відновило виробництво і зробило ту кількість мінометів, які вимагалися по контракту. Вони лежать на складі, але МО їх не забирає, бо в 2025 році взагалі не були закладені кошти на купівлю мінометів для армії.
Тобто історія, це повне фіаско, як для відчизняного виробника, так і для солдата в окопі...
Джерело: https://censor.net/ua/b3539778
Сейчас провластный аккаунт опубликовал план капитуляции от команды Зеленского:
https://x.com/StaVlb/status/1898312900193783924
Це про кого, на кого натяк?...
А розпочинав з кадрової політики,слідуючи принципу вождя всіх народів: кадри решают всьо.
Станом на 8 березня планується, що на зустріч з представниками США до Саудівській Аравії від України поїдуть, окрім глави Офісу президента Андрія Єрмака, ще три посадовці.
Джерело: співрозмовники УП, наближені до команди президента
Деталі: Серед них - очільник МЗС Андрій Сибіга, перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко та заступник Єрмака Павло Паліса.
А кого там СБУ попросило пофоткаться с табличкой "терпила" - ващще монопенисуально.
Взад і мекайте там про ***** та кінську голову
Жодного не покарали як карають зрадника-убивцю Українців!
Усі з часом починають гадити з московії, після їх обміну! Деркач, мертвечук, бай, мехеда, тому підтвердження!
Директор агенства